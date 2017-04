iPad 4 guasto? Apple lo sostituisce con iPad Air 2

Marco Grigis,

Apple potrebbe aver deciso di sostituire gli iPad 4 guasti con dei ben più recenti iPad Air 2. È quanto emerge da un’indiscrezione di 9to5Mac, relativa a nuove indicazioni che il gruppo di Cupertino avrebbe fornito agli esperti dei suoi Apple Store: data la mancanza di parti di ricambio o device sostituitivi per la quarta generazione del tablet, gli utenti potranno ricevere un modello più aggiornato. Ovviamente, l’iniziativa comporta comunque dei costi di riparazione, gli stessi previsti per l’intervento richiesto dal cliente.

La quarta generazione di iPad è stata lanciata nell’autunno del 2012, a pochi mesi dalla presentazione di iPad 3: il device, che condivide proprio con quest’ultimo modello alcune delle sue caratteristiche, vede l’introduzione di una porta Lightning anziché il classico cavo dock. Oggi iPad 4 non è più in produzione, ma Apple continua a fornire assistenza e servizi di riparazione per i guasti: data la scarsità di componenti e di stock, tuttavia, l’azienda potrebbe decidere di sostituire semplicemente il dispositivo con un più recente iPad Air 2. Questa la nota che Apple, secondo 9to5Mac, avrebbe inoltrato agli Apple Store statunitensi:

A partire dal 30 marzo, gli iPad di quarta generazione in riparazione potranno essere sostituiti con iPad Air 2.

In caso la sostituzione venga accettata, gli addetti di Apple Store informeranno gli utenti delle possibili opzioni colore, nonché dell’eventuale storage a disposizione. Si tratta di un upgrade di non poco conto per gli utenti interessati poiché, oltre a una capienza più ampia, iPad Air 2 può contare su un potente processore A8X e su un lettore d’impronte digitali Touch ID, nonché presenta un design più sottile ed ergonomico. Oggi iPad Air 2 non è più presente nei listini di Cupertino, se non per la vendita di prodotti ricondizionati, sostituito dal nuovo ed economico iPad 2017.

Naturalmente, la possibilità di sostituzione riguarda gli stock disponibili in Apple Store e, non ultimo, lo stato generale del tablet in proprio possesso. La società non provvederà al cambio di qualsiasi iPad 4 verrà sottoposto alla propria attenzione, bensì solo dei modelli che, a seconda del livello di usura e problematica, sono normalmente compresi nei programmi di riparazione del gruppo.