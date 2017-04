Il vero rivale di Netflix? Il sonno

Marco Grigis,

Netflix si riconferma come la piattaforma di streaming a pagamento più popolare e, dopo il primo quarto del 2017 a quota 99 milioni di abbonati, si avvia ad allargare ulteriormente il proprio bacino d’utenza. Il mercato si fa sempre più affollato, tuttavia, poiché molti rivali hanno lanciato servizi alternativi, basti pensare ad Amazon Prime Video. Eppure la società non appare granché preoccupata dalle nuove realtà di streaming, bensì da un competitor ben più temibile: il sonno. È quanto ha affermato, ovviamente in modo ironico, il CEO Reed Hastings, così come riporta il Guardian.

A differenza di molti altri mercati dove la concorrenza fra aziende è davvero spietata, basti pensare all’universo degli smartphone, il settore dello streaming si comporta differentemente. Basandosi fortemente sui contenuti, oltre che sulle tecnologie, quello della fruizione online è un oceano dove vi è spazio per un numero incredibile di attori. Ne sembra essere convinto lo stesso Hastings, nel sottolineare come la concorrenza non influenzi direttamente Netflix e le sue attività, poiché gli utenti scelgono di abbonarsi a una piattaforma, o a più piattaforme contemporaneamente, in base ai contenuti proposti.

Proprio in occasione della presentazione dei risultati fiscali del primo quarto, alla domanda su quale sia il peso di rivali come Amazon Prime Video e HBO, il CEO ha risposto candidamente come “il mercato sia così bando”, esprimendo un’ironica preoccupazione più per il sonno che per altre aziende:

Pensateci, quando si guarda uno show su Netflix che appassiona si rimane svegli fino a tardi. Siamo in competizione con il sonno, sul margine. […] Amazon può fare un grande lavoro, ma risulterebbe molto difficile influenzarci direttamente. L’home entertainment non è un gioco a somma zero. Il successo di HBO, nonostante il nostro enorme successo, ben illustra tutto questo.

In definitiva, la piattaforma Netflix non appare granché spaventata dalla concorrenza. Chissà, tuttavia, che in futuro non trovi un modo, altrettanto ironico come le dichiarazioni del CEO, per permettere agli utenti di fruire le serie del colosso anche durante il meritato sonnellino.