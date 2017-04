Sharp Aquos R: display IGZO HDR10 e Snapdragon 835

Luca Colantuoni,

Sharp è principalmente noto per la qualità dei suoi televisori, ma il produttore giapponese realizza anche ottimi smartphone, come il nuovo Aquos R. Si tratta di un modello di fascia alta con schermo da 5,3 pollici e altre caratteristiche interessanti, tra cui un assistente personale chiamato Emopa. Il dispositivo mobile arriverà sul mercato locale entro la prossima estate. Non è noto se e quando verrà distribuito in altri paesi.

Lo Sharp Aquos R possiede un telaio in alluminio con una finitura lucida che riflette i colori della luce secondo varie angolature. Lo schermo IGZO LCD da 5,3 pollici ha una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel) supporta la tecnologia HRD10 che migliora la visualizzazione delle immagini. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 835, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash di tipo UFS. Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 22,6 megapixel, un obiettivo grandangolare (90 gradi) e la stabilizzazione ottica. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16,3 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C e una batteria da 3.120 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 3.0 di Qualcomm. Le dimensioni dello smartphone sono 153×74×8,7 millimetri.

Il sistema operativo installato è Android 7.1.1 Nougat, personalizzato con l’interfaccia proprietaria. L’intelligenza artificiale Emopa offre funzionalità simile a quelle di altri assistenti digitali, quindi può mostrare informazioni utili come news e condizioni del tempo, cercare parole online, impostare allarmi e promemoria. Emopa è in grado di riconoscere la voce e il volto dell’utente, quando arriva una telefonata. Lo smartphone viene quindi ruotato nella giusta direzione, se posizionato nella base di ricarica rotante (Robokuku). Il prezzo non è stato comunicato, ma si presume abbastanza elevato.