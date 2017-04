Windows 10 Mobile build 15205 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft ha distribuito, nella serata di ieri, la build 15205 di Windows 10 Mobile a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di un piccolo step in avanti rispetto all’ultima build della piattaforma mobile della casa di Redmond. Il change log, infatti, non riporta alcune novità significativa ma solamente un lungo elenco di correttivi e di ottimizzazioni.

Si ricorda che questa build è ancora collegata allo sviluppo di Windows 10 Creators Update per smartphone che sarà rilasciato a partire dalla giornata del 25 aprile, dunque tra una manciata di giorni. Presenti ancora alcuni bug ma trattasi di problemi minori. Questa build, infatti, dovrebbe risultare sufficientemente stabile per l’utilizzo quotidiano visto che al rilascio finale manca davvero pochissimo. Si ricorda che questa build può essere installata solamente dagli smartphone ancora supportati ufficialmente da Microsoft. La casa di Redmond, infatti, ha di recente condiviso un elenco in cui sono stati tagliati fuori molti vecchi ma gloriosi Lumia.

Questi smartphone ancora supportati sono sostanzialmente quelli Windows 10 Mobile nativi e sono anche quelli che non solo riceveranno ufficialmente Windows 10 Creators Update per smartphone ma che continueranno anche a ricevere le future build di sviluppo della piattaforma mobile.

Si ricorda, infine, che la distribuzione di Windows 10 Creators Update per smartphone seguirà un percorso progressivo e il rilascio potrebbe variare da paese a paese ed a seconda del proprio carrier nel caso di smartphone brandizzati.