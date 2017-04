Xiaomi Mi MIX 2: Snapdragon 835 e 8 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

Il Mi MIX è sicuramente uno degli smartphone più interessanti sul mercato, in quanto integra diverse novità tecnologiche che hanno permesso a Xiaomi di mostrare le sue competenze tecniche, nonostante sia una piccola azienda se confrontata con i due big del settore (Apple e Samsung). Sul noto sito di e-commerce GearBest sono ora apparse le specifiche complete del Mi MIX 2 e un’immagine (potrebbe essere un fake, ndr) che mostra l’ampia area di visualizzazione dello schermo.

In base alle recenti indiscrezioni, il Mi MIX 2 dovrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 93%, quindi il display andrebbe a coprire quasi interamente la parte frontale dello smartphone. Le specifiche hardware riportate sul sito indicano la presenza di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore octa core Snapdragon 835 a 2,45 GHz, fotocamere da 19 e 13 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE con supporto dual SIM, batteria da 4.500 mAh e lettore di impronte digitali.

Secondo GearBest, lo smartphone verrà offerto in due colori (bianco e nero) e in tre varianti: 4 GB di RAM e 128 GB di storage, 6 GB di RAM e 128 GB di storage, 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo sarà Android 7.1 Nougat, personalizzato con interfaccia MIUI 9.

L’annuncio del Mi MIX 2 è previsto per il quarto trimestre 2017, a circa un anno di distanza dal precedente modello. Il prossimo smartphone Xiaomi ad arrivare sul mercato potrebbe essere il Mi 6 Plus, per il quale si prevede una dotazione hardware simile a quella del Mi 6 con l’eccezione dello schermo (5,7 pollici).