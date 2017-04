Google Play Musica: l’app predefinita sui Samsung

Cristiano Ghidotti,

In occasione del lancio internazionale dei nuovi smartphone Galaxy S8 e Galaxy S8+, Google e Samsung annunciano in via ufficiale una nuova partnership, che porterà l’applicazione Play Musica a diventare quella predefinita per la riproduzione dei brani su tutti i futuri dispositivi del produttore sudcoreano, tablet compresi. Una stretta di mano, in realtà, già anticipata dalla presenza dell’app sui modelli S7 e S7 edge commercializzati lo scorso anno.

Gli acquirenti della linea S8 potranno beneficiare di funzionalità esclusive, come il caricamento sulla piattaforma cloud di un massimo pari a 100.000 brani, da ascoltare poi in streaming da qualunque postazione (per tutti gli altri il tetto massimo è fissato a 50.000). Inoltre, comprando uno dei nuovi top di gamma del catalogo Samsung si avrà diritto a tre mesi di abbonamento al servizio del tutto gratuiti, con le funzionalità della formula Unlimited, che tra le altre cose permette di scaricare singoli, interi album e playlist nella memoria interna per la riproduzione in modalità offline.

Siamo felici di offrire questa speciale versione di Google Play Musica ai clienti Samsung di tutto il mondo e siamo impegnati per garantire la migliore esperienza di ascolto possibile sui dispositivi mobile. Insieme forniremo la colonna sonora perfetta per i migliori momenti della vostra vita.

Compreso nella sottoscrizione anche l’accesso a YouTube Red, sebbene solo nei territori in cui è offerto il servizio (Stati Uniti, Australia, Corea, Messico e Nuova Zelanda). Il gruppo di Mountain View garantisce inoltre la piena integrazione con Bixby, l’assistente virtuale sviluppato da Samsung appositamente per Galaxy S8 e Galaxy S8+. Ovviamente, gli utenti che lo desidereranno, saranno in grado di scaricare e installare altre applicazioni per l’ascolto della musica in mobilità, scegliendo tra le numerosissime opzioni presenti su Play Store.