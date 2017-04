HP annuncia quattro workstation mobile ZBook

Luca Colantuoni,

HP ha annunciato quattro nuovi notebook della serie ZBook, workstation mobile indirizzate a specifiche categorie di utenti, come ingegneri, filmmaker e designer che cercano la massima potenza in mobilità. Il top di gamma è ZBook Studio, versione aggiornata della versione presentata a novembre 2015. Gli altri due modelli, già in vendita, sono ZBook 17 e ZBook 15. Lo ZBook 14u arriverà sul mercato entro l’estate.

Lo ZBook Studio possiede un telaio in alluminio e lega di magnesio in grado di resistere a polvere, acqua, cadute, temperature estreme e vibrazioni (certificazione MIL-STD-810G). Lo schermo (touch e non) da 15,6 pollici con risoluzione full HD o 4K UHD che supporta il 100% Adobe RGB. La dotazione hardware comprende processori Intel Xeon o Core di settima generazione, fino a 32 GB di memoria RAM DDR4, SSD fino a 2 TB (dual storage), scheda video integrata o Nvidia Quadro M1200 con 4 GB di memoria GDDR5 dedicata e due porte Thunderbolt 3. Il prezzo base è 1.399 dollari.

ZBook 17 (17,3 pollici) e ZBook 15 (15,6 pollici) condividono buona parte delle specifiche del top di gamma, come i processori e la RAM, ma la capacità dello storage raggiunge i 4 TB e c’è la possibilità di scegliere diverse schede video discrete: Nvidia Quadro M1200/M2200/P3000/P4000/P5000 e AMD Radeon Pro WX 4150/WX 4170. I prezzi base sono, rispettivamente, 1.519 dollari (ZBook 17) e 1.419 dollari (ZBook 15).

Lo ZBook 14u, il più piccolo ed economico del gruppo, è un ultrabook con schermo da 14 pollici, processori Intel Core i5/i7, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, scheda video integrata o AMD FirePro W4190M con 2 GB di memoria GDDR5. Il prezzo non è stato comunicato, ma dovrebbe essere inferiore ai 1.079 dollari necessari per l’acquisto dello ZBook 15u, in vendita da gennaio.