Huawei Nova Smart, nuovo smartphone europeo

Luca Colantuoni,

La serie Huawei Nova, inaugurata all’IFA 2016 con i primi due modelli, si espande con l’annuncio di un terzo smartphone, questa volta di fascia bassa. Si tratta del Nova Smart, caratterizzato da un design abbastanza differente e più simile a quello dello Huawei 6C. Gli utenti potranno acquistare il dispositivo in alcuni paesi selezionati, quindi non è certo il suo arrivo in Italia.

Il produttore cinese non ha specificato il materiale utilizzato, ma le immagini mostrano un telaio apparentemente in alluminio. Lo schermo da 5 pollici ha una risoluzione HD (1280×720 pixel), scelta frequente per questa categoria di smartphone. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 435 a 1,4 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Stesso SoC del recente Huawei 6C, quindi, ma RAM e storage dimezzati. Identiche invece le fotocamere da 13 e 5 megapixel.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS e LTE, mentre la batteria da 3.020 mAh offre un’autonomia fino a 250 ore in standby e 600 minuti in conversazione. Sulla parte posteriore è presente il lettore di impronte digitale. Dimensioni e peso sono 143,5×69,69×7,6 millimetri e 138 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 6.0 Marshmallow. Il Nova Smart è in vendita a 200,00 euro.

La sussidiaria di Huawei potrebbe invece annunciare nei prossimi mesi il nuovo Honor 9, del quale sono apparse online le prime immagini. Osservando con attenzione il design si nota una certa somiglianza con lo Xiaomi Mi 6. Ovviamente la fonte non ufficiale, quindi l’aspetto finale potrebbe essere differente.