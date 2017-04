MediaWorld X Days, tanti sconti solo online

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato gli X Days sino al prossimo 26 aprile. Trattasi di una promozione che vede scontare, solamente online, tantissimi prodotti di molte categorie come smartphone, computer, televisori, macchine fotografiche e tantissimo altro ancora. Tra gli smartphone, per esempio, il Galaxy S7 è proposto a 479,99 euro. Molo interessanti anche Huawei Mate 8 a 399,99 euro e Huawei P8 Lite a 149,99 euro.

Tra i tablet pc si evidenzia il Samsung Galaxy Tab S2 a 459,99 euro. Non mancano nemmeno tantissime proposte per chi volesse cambiare il computer di casa, desktop o notebook, con un nuovo modello basato su Windows 10. All’interno degli X Days, MediaWorld propone sconti su modelli di grandi marche come HP, Acer e Lenovo. Da evidenziare anche la presenza di interessanti offerte su accessori e periferiche per computer come monitor, dischi esterni, stampanti, router e tanto altro ancora. Per gli amanti del fitness non mancano nemmeno alcuni indossabili specifici per lo sport come HUAWEI FIT a 119,99 euro.

Infine, per chi ama la vera alta definizione e cerca un televisore di ultima generazione per guardarsi le serie tv e i film a casa come al cinema, magari con Netflix, MediaWorld propone molti interessanti modelli.

Per esempio, al riguardo si evidenzia lo Smart TV, modello SAMSUNG UE55KS7500UXZT, al prezzo di 1249 euro. Una vetrina delle offerte molto ampia che contiene ancora tante proposte e tanti sconti. Il suggerimento, dunque, è quella di visionarla tutta con attenzione per non perdere nessuna offerta speciale.