Tabel: una storia VR interattiva, by Google

Cristiano Ghidotti,

Per meglio far comprendere quali siano le enormi potenzialità in termini di intrattenimento legate alla realtà virtuale, Google lancia un film VR interattivo da fruire direttamente via browser (Chrome), grazie alla tecnologia messa a disposizione dalla piattaforma WebVR. Si chiama Tabel e quella narrata è una storia in cui bisogna saper ascoltare.

L’ambientazione scelta è quella di un ristorante: l’utente si trova al centro di una sala e intorno a lui sono disposti sei tavoli, ognuno dei quali con i suoi commensali. Ponendo lo sguardo e l’attenzione su ognuno di loro è possibile ascoltare quanto detto: ovviamente, focalizzandosi su una conversazione si perdono inevitabilmente le altre. Un concept interessante e intrigante, poiché spinge a ripeterne la visione per comprendere appieno tutto ciò che sta avvenendo. L’esperienza migliore e più immersiva si può ottenere indossando un visore Daydream View o Cardboard, ma nulla vieta di provarci direttamente nel browser, su computer desktop e laptop oppure sui dispositivi mobile (all’indirizzo tabel.withgoogle.com), muovendo lo smartphone per spostare il punto d’osservazione.

I protagonisti di Tabel sono: un cameriere, un politico e sua moglie, un architetto che si qualifica anche come ingegnere e interior designer, la CEO e co-fondatrice di una startup, un’attivista arruolata come DJ e un critico esperto di cucina.

Dal punto di vista tecnico, la realizzazione è stata possibile utilizzando l’attrezzatura Jump realizzata da Google in collaborazione con GoPro, composta da ben 16 videocamere che catturano tutto ciò che avviene nei dintorni, in alta definizione e a 360 gradi. I 9 canali audio mixati consentono poi di differenziare quanto udito in base alla direzione dello sguardo. In merito alla trama, invece, meglio non anticipare nulla per non rovinare l’esperienza.

L’iniziativa messa in campo da Google ha la finalità di mostrare le potenzialità della tecnologia WebVR dedicata alla realtà virtuale, ispirando filmmaker e creativi a sfruttare questo innovativo sistema per dare vita alle loro idee. Quasi certamente in futuro arriveranno altri esperimenti di questo tipo, basati su una nuova forma di intrattenimento interattivo.