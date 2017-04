Windows 10 Redstone 3 arriverà a settembre

Filippo Vendrame,

Windows 10 Redstone 3, il prossimo step di Windows 10, era atteso per la fine dell’anno. Voci asserivano che la casa di Redmond avrebbe potuto distribuirlo nel periodo autunnale ma adesso, la stessa Microsoft ha ufficializzato che il rollout inizierà nel mese di settembre. Il gigante del software, infatti, ha ufficializzato che il suo obiettivo è quello di rilasciare due importanti aggiornamenti di Windows 10 ogni anno. Una notizia non nuova in realtà, ma il dato inedito è che la società ha anche affermato che i rilasci avverranno sempre a marzo e a settembre.

Microsoft ha, dunque, anche evidenziato che il prossimo aggiornamento del 2017 arriverà, quindi, per settembre. Trattasi di informazioni molto importanti che mettono un po’ di ordine nella roadmap dello sviluppo del sistema operativo. Due volte all’anno, in primavera ed in autunno quindi, Microsoft rilascerà sempre importanti aggiornamenti di Windows 10 che porteranno nuove funzionalità e nuove opportunità d’uso. Per quanto riguarda Windows 10 Redstone 3 in particolare, non si conoscono ancora tutti i dettagli delle novità che probabilmente saranno svelate a maggio in occasione dell’appuntamento di Build 2017.

Dalle frammentarie indiscrezioni giunte sino ad ora, il prossimo step di Windows 10 dovrebbe portare al debutto Project Neon che prevede un restyling dell’interfaccia, miglioramenti al browser Edge, la Tabbed Shell ed altro.

L’impegno di Microsoft in Windows 10 si fa sempre, quindi, più importante. Garantire due grandi aggiornamenti all’anno non è una cosa da poco ma è il segnale di come la casa di Redmond voglia offrire ai suoi clienti una piattaforma sempre aggiornata e con tutte le ultime novità per consentire di poter disporre sempre della migliore esperienza d’uso possibile.