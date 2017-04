Yahoo Mail, accesso con qualsiasi account

Luca Colantuoni,

Nonostante i numerosi problemi di sicurezza, Yahoo Mail è ancora uno dei servizi di posta elettronica più usati al mondo. L’azienda di Sunnyvale vuole comunque evitare la fuga in massa degli utenti verso la concorrenza, quindi continua ad aggiungere funzionalità, l’ultima delle quali consente di utilizzare qualsiasi account per l’accesso tramite app iOS e Android.

Da tempo, Yahoo Mail permette di gestire tutte le proprie caselle di posta, collegando gli account di altri servizi, ma il requisito essenziale per eseguire l’operazione era il login con l’account Yahoo. Questo vincolo è stato ora eliminato: gli utenti possono leggere le email senza utilizzare un account Yahoo. È sufficiente aprire l’app per iOS e Android, inserire gli indirizzi Gmail, Outlook, AOL o altri e attivare la sincronizzazione dei messaggi. In questo modo sarà possibile gestire tutta la propria corrispondenza digitale.

L’azienda ha pubblicato un elenco delle funzionalità esclusive offerte da Yahoo Mail. L’obiettivo è convincere gli utenti ad utilizzare il servizio, nonostante gli errori commessi che hanno sicuramente contribuito al calo di fiducia nei suoi confronti. Yahoo Mail consente di ricevere notifiche solo da mittenti specifici, impostare gesture personalizzate per le varie azioni e evitare l’inserimento della password grazie ad Account Key.

Il servizio rileva inoltre tutti gli indirizzi email e i numeri di telefono associati ai contatti, consentendo anche la visualizzazione delle immagini pubblicate su Facebook, Twitter e LinkedIn. Non mancano infine la possibilità di modificare l’aspetto della casella di posta tramite i temi e una potente funzione di ricerca che velocizza l’accesso ai messaggi più rilevanti.