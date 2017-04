Call of Duty: WW2, un ritorno alle origini

Cristiano Ghidotti,

Scenari futuristici e armamenti ipertecnologici sembrano aver fatto il loro tempo: una selle serie sparatutto più note (e discusse) del panorama videoludico scegliere di tornare alle proprie origini. Activision ha annunciato in via ufficiale lo sviluppo di Call of Duty: WW2, nuovo titolo affidato alle mani esperte del team Sledgehammer Games che arriverà su PC e console nel corso del prossimo autunno.

Come suggerisce il nome, l’ambientazione scelta è la seconda guerra mondiale. Al momento non è dato a sapere alcun dettaglio sulla trama: tutte le informazioni saranno svelate nel corso della presentazione ufficiale, che andrà in scena mercoledì 26 aprile alle ore 19:00. Intanto è possibile dare uno sguardo in anteprima a un artwork che troverà posto anche sulla copertina del gioco. Un soldato viene ritratto in primo piano, mentre guarda in camera, indossando un elmetto e con le mani congiunte dalle quali spuntano alcune piastrine. Secondo qualcuno, una scena troppo simile a quella di Brothers in Arms del 2008.

I'll just leave this right here. pic.twitter.com/Id29bfTaU7 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) April 21, 2017

Polemiche a parte, da Call of Duty: World War 2 ci si aspetta un significativo passo in avanti, soprattutto alla luce dei feedback raccolti dalla community di appassionati. La serie tornerà dunque a un setting reale e realistico, un po’ come fatto lo scorso anno da Battlefield 1 che ha scelto, con successo, di rappresentare gli scontri della prima guerra mondiale.

Per aumentare l’hype, il numero uno della software house Sledgehammer Games (Michael Condrey) ha pubblicato un filmato su Twitter. Si tratta di una visita al Churchill Museum and Cabinet War Rooms di Londra, un edificio ora adibito a museo, ma che in passato accoglieva il gabinetto di guerra prima sotto la direzione di Chamberlain e poi di Winston Churchill. L’obiettivo è ovviamente quello di rendere il titolo fedele a quanto realmente accaduto durante il conflitto.

https://twitter.com/SHGames/status/855494909876293633/video/1