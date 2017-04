Galaxy S8, l’offerta dedicata di Wind

Filippo Vendrame,

Samsung Galaxy S8 anche da Wind. L’operatore arancione, infatti, ha confezionato un’offerta ricaricabile ed abbonamento che consente a tutti i suoi clienti di poter mettere mano sul nuovo top di gamma Android coreano senza dover dar fondo in un colpo solo alla propria carta di credito. Offerta, quella di Wind, duplice, perchè riguarda non solamente il Galaxy S8 ma anche la variante Galaxy S8+.



Tutte le offerte si intendono con una durata minima obbligatoria di 30 rate mensili. In caso di recesso anticipato sono previste specifiche penali. Il suggerimento è quello di recarsi sul sito Wind o in un punto vendita per scoprire tutti i dettagli contrattuali. Per quanto riguarda l’offerta, il Galaxy S8 potrà essere acquistato con una qualsiasi ricaricabile abbinando “Smartphone Box” che a fronte di 14 euro al mese per 30 mesi include anche 1GB extra. Previsto, inoltre, un anticipo di 129,90 euro. Nel canone non è incluso il costo del piano ricaricabile. Per quanto concerne gli abbonamenti, il Galaxy S8 potrà essere abbinato alle offerte Wind Magnum con la seguente offerta.

12 euro al mese con Wind Magnum 5 GIGA + ticket di 199 euro

12 euro al mese con Wind Magnum 10 GIGA + ticket di 169 euro

12 euro al mese con Wind Magnum 30 GIGA + ticket di 169 euro

Non dissimile l’offerta del Galaxy S8+. Per quanto riguarda i costi, il Galaxy S8+ potrà essere acquistato sempre con una qualsiasi ricaricabile abbinando “Smartphone Box” che a fronte di 16 euro al mese per 30 mesi include anche in questo caso 1GB extra. Previsto, inoltre, un anticipo di 149,90 euro. Nel canone non è incluso il costo del piano ricaricabile. Per quanto concerne gli abbonamenti, il Galaxy S8+ potrà essere abbinato sempre alle offerte Wind Magnum con il seguente schema.

15 euro al mese con Wind Magnum 5 GIGA + ticket di 199 euro

15 euro al mese con Wind Magnum 10 GIGA + ticket di 169 euro

15 euro al mese con Wind Magnum 30 GIGA + ticket di 169 euro