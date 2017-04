HTC U 11, cinque colori per Ocean

Luca Colantuoni,

Il produttore taiwanese ha confermato che il nuovo top di gamma verrà annunciato il 16 maggio. Il noto leaker Evan Blass ha ora scoperto altre informazioni sullo smartphone, tra cui il suo nome commerciale e i colori che gli utenti troveranno nei negozi. L’obiettivo di HTC è quello di guadagnare quote di mercato, dopo lo scarso successo ottenuto dagli ultimi dispositivi.

Il produttore aveva anticipato che non ci sarà un successore dell’attuale HTC 10. È previsto invece il lancio di un terzo modello della serie U. Tuttavia, per indicare che il nuovo smartphone appartiene alla fascia alta, il possibile nome commerciale sarà HTC U 11. L’informazione arriva da una fonte ritenuta affidabile, secondo la quale il top di gamma verrà realizzato in cinque colori (bianco, nero, rosso, blu e argento), ma non tutti saranno disponibili nei negozi, in quanto dipenderà dalle scelte di HTC per i singoli paesi.

Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono novità. In base alle ultime indiscrezioni, lo smartphone avrà uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamere da 12 e 16 megapixel, audio Hi-Fi e telaio resistente all’acqua (certificazione IP57). HTC U 11 non avrà il jack da 3,5 millimetri, quindi gli auricolari dovranno essere collegati alla porta USB Type-C.

Il video mostra la funzionalità più interessante del dispositivo, nota come Edge Sense. Grazie ai sensori di pressione integrati nei lati, l’utente potrà eseguire azioni tramite gesture, senza toccare lo schermo. Il motto scelto da HTC (Squeeze for the brilliant) e la forma della U visibili nell’invito conferma questa caratteristica.