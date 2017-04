Il Samsung Galaxy S8 costa circa 300 dollari

Luca Colantuoni,

IHS Markit ha pubblicato la BOM (Bill Of Materials) del Galaxy S8, ovvero i costi dei singoli componenti scelti da Samsung per realizzare lo smartphone. Secondo i calcoli della società di analisi, il Galaxy S8 costa 307,50 dollari, una cifra superiore a quella necessaria per produrre il Galaxy S7. Ciò è dovuto principalmente ad un incremento dei prezzi di memoria RAM e NAND flash, oltre che al nuovo Infinity Display.

Come sempre il componente più costoso è lo schermo. Il pannello Super AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel), il vetro curvo e il touchscreen costano complessivamente 85,00 dollari. Il chipset, che comprende il processore Exynos 8895 con quattro core Samsung M2, quattro core ARM Cortex A-53, GPU Mali-G71 e modem X16 Gigabit LTE, ha un costo di 45,00 dollari. I 4 GB di RAM LPDDR4 e i 64 GB di memoria flash UFS 2.1 costano invece 41,50 dollari. IHS Markit ha rilevato un aumento dei prezzi negli ultimi mesi e ciò ha inciso negativamente sui costi produttivi.

Gli altri componenti più costosi sono il telaio (28,30 dollari) e le due fotocamere (20,50 dollari). La confezione con caricabatteria, adattatore, cavi e auricolari AKG costa 15,00 dollari. Per i rimanenti pezzi sono stati calcolate cifre inferiori ai 10 dollari. Secondo IHS Markit, la somma necessaria per produrre il Galaxy S8 ammonta a 307,50 dollari, 43,34 dollari in più rispetto al Galaxy S7. Considerato il prezzo di vendita (720,00 dollari), il guadagno di Samsung è di 412,50 dollari per singola unità. A questa cifra bisogna però sottrarre le spese per consegna, marketing e tasse di importazione.

In base ai primi dati sui pre-ordini in Corea del Sud, il numero di Galaxy S8 venduti dovrebbe essere superiore a quello del precedente modello. Negli Stati Uniti è disponibile solo da tre giorni, mentre in Italia arriverà il prossimo 28 aprile.