iPhone 8, Touch ID nello schermo? Nuovo leak

Marco Grigis,

Emergono indiscrezioni nuovamente in controtendenza per iPhone 8, lo smartphone in edizione speciale che Apple potrebbe presentare in concomitanza con iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Gli schemi di design, apparsi online la scorsa settimana, hanno mostrato l’inclusione del sensore Touch ID sul retro del dispositivo, sconfessando così i rumor dei mesi precedenti, pronti a scommettere sull’integrazione della componente direttamente nello schermo del device. Un mockup circolato sui social network, tuttavia, ha rinvigorito quest’ultima possibilità.

Il modello in questione è unicamente un prototipo a scopo estetico, quindi privo delle componenti interne e, naturalmente, non funzionante. Circolati nel corso del weekend sui social network, in particolare su Twitter, gli scatti in questione mostrano un iPhone 8 con schermo edge-to-edge, dalla scocca metallica e lucida, lievemente arrotondata forse per omaggiare il primo iPhone. Questo smartphone, secondo molti chiamato iPhone Edition, nasce proprio in occasione del decimo anniversario del device.

A differenza degli schemi di design già apparsi online, questo modello non incorpora un lettore Touch ID sul retro, fatto che suggerisce il possibile impiego di nuove tecnologie per l’integrazione direttamente nel display. Schermo, quest’ultimo, che potrebbe essere da 5.8 pollici, con una zona inferiore dedicata ai comandi e proprio alla scansione delle impronte digitali, detta “Function Area”. L’esemplare in questione potrebbe provenire da Foxconn, così come viene suggerito sempre sui social network, sebbene non vi siano conferme in tal senso.

Sembra essere confermata, invece, la doppia fotocamera posteriore verticale, mentre le dimensioni potrebbero essere del tutto simili a quelle di iPhone 7, nonostante lo schermo più generoso. Merito, appunto, di una configurazione del display edge-to-edge, capace di aumentare la diagonale senza incrementi del form-factor. Come già accennato, il nuovo iPhone 8 non sarà disponibile prima di settembre, in concomitanza del lancio di iPhone 7S e iPhone 7S Plus. Oltre alla definizione iPhone Edition, alcuni esperti scommettono iPhone X, proprio in relazione al decimo compleanno della linea.