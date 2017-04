Microsoft svela uno smartwatch Windows 10 IoT

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato un nuovo smartwatch basato su Windows 10, un indossabile, però, che probabilmente non sarà per tutti. L’anno scorso, con l’abbandono di Band 2, per Microsoft il capitolo indossabili sembrava oramai chiuso definitivamente, almeno come produttore diretto di questi gadget perchè la casa di Redmond non avrebbe fatto comunque mancare il supporto ai suoi partner. Il gigante del software, infatti, ha svelato un particolare prodotto sviluppato dall’azienda tedesca TrekStor. Non è uno smartwatch dedicato alla massa e nemmeno pensato per gli amanti dello sport. Trattasi, invece, di un dispositivo descritto come appartenente alla categoria “B2B commercial” e dispone di Windows 10 IoT Core, la declinazione di Windows 10 per l’Internet of Things.

Microsoft, inoltre, evidenzia come questo indossabile sia strettamente connesso al cloud e possa eseguire applicazioni universali. Garantisce, inoltre, alti standard di sicurezza e sfrutta i servizi Cloud Microsoft Azure come Microsoft Cognitive Services. Pratico da utilizzare, secondo Microsoft può sostituire un dispositivo portatile più grande in più scenari di business come nella gestione dei magazzini, nella cura dei pazienti e in tante situazioni differenti. Il dispositivo dispone di un display quadrato da 1,54 pollici, con connettività WiFi e Bluetooth e supporto per la messaggistica vocale.

Ma ancora più importante, questo indossabile dovrebbe garantire un’autonomia di una giornata lavorativa. Aspetto fondamentale per un prodotto con un chiaro target business. La protezione del display è garantita dall’utilizzo di Gorilla Glass 3. Microsoft sottolinea che di questo indossabile arriveranno informazioni ulteriori nel corso dei prossimi mesi.

Sebbene i dettagli condivisi dalla casa di Redmond non siano molti, questo smartwatch Windows 10 costruito dai tedeschi di TrekStor sembra essere un progetto molto interessante legato all’Industry 4.0. Microsoft ha più volte detto di volersi dedicare molto ai prodotti business e quindi non stupisce se possa aver collaborato a realizzare un dispositivo con questi fini.

Non è, comunque, la prima volta che questa azienda tedesca realizza prodotti Windows. La società, infatti, vende tablet Windows 10 e nel 2014 aveva lanciato un dispositivo Windows Phone 8.1.