Moto Z2 Play, più sottile con flash frontale

Luca Colantuoni,

Nelle ultime settimane sono apparse alcune immagini del Moto Z2 Force, versione con display ShatterShield del Moto Z2. Il terzo modello della serie sarà il Moto Z2 Play, del quale è stata pubblicata online una prima foto che svela il design e le differenze rispetto all’attuale Moto Z Play.

L’attuale modello ha ricevuto giudizi molto positivi, grazie alla perfetta combinazione di dotazione hardware, autonomia e prezzo. Dall’immagine del Moto Z2 Play si notano pochi cambiamenti estetici rispetto al Moto Z Play. La parte frontale è piuttosto simile, ad eccezione del flash dual LED e del lettore di impronte digitali di maggiori dimensioni. La cover posteriore ha un bordo dorato e il classico modulo fotografico sporgente. In basso ci sono i 16 connettori magnetici per i Moto Mods. Lo spessore sembra leggermente inferiore, per cui la batteria potrebbe avere una capacità più bassa.

Purtroppo non sono note le specifiche dello smartphone, ma Motorola introdurrà sicuramente qualche aggiornamento hardware. Il Moto Z Play possiede un telaio in alluminio e vetro, schermo Super AMOLED da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 625 a 2 GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 16 megapixel con apertura f/2.0, doppio flash LED, autofocus laser e PDAF, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel con apertura f/2.2, lenti grandangolari e flash LED.

Il widget dell’orologio mostra la data dell’8 giugno 2017. Questo potrebbe essere il giorno di presentazione dello smartphone, ma solo Motorola potrà confermare l’ipotesi. Il Moto Z Play era stato annunciato all’IFA 2016 di Berlino.