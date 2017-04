Wind Easy Europe, Roaming Zero in Europa

Filippo Vendrame,

Da oggi Wind anticipa l’Unione Europea cancellando i costi di roaming internazionale per tutti i sui clienti. Come noto, l’operatore arancione alcuni giorni fa aveva annunciato l’intenzione di anticipare al 24 aprile l’addio dei costi di roaming all’interno dei paesi membri, misura che scatterà per tutti a partire dal prossimo 15 giugno. Da oggi, dunque, debutta ufficialmente Wind Easy Europe che rende più facile e conveniente comunicare all’interno dell’Europa.

Da oggi, dunque, i clienti Wind potranno continuare ad usufruire della loro offerta anche viaggiando fuori dei confini italiani rimanendo all’interno dei paesi europei. In via promozionale Wind ha quindi deciso di anticipare l’Unione Europa per tutti i clienti con la sola eccezione delle opzioni della famiglia Call your Country e Tourist Pass e delle promozioni gratuite che includono servizi dati nazionali. Se l’offerta utilizzata in Italia è a consumo la stessa si applica in Unione Europea con i seguenti valori unitari massimi laddove applicabili: 23 €cent/min per le chiamate voce effettuate; 7 €cent per sms inviato; 24 €cent/MB per il traffico dati.

In via promozionale, per le offerte a consumo e sino a nuova comunicazione, in Unione Europea si applicano i seguenti valori unitari massimi: per le offerte ricaricabili: 8 cent/min per le chiamate voce e 7 cent per gli SMS; Per le offerte in Abbonamento e Partita I.V.A.: 17 cent/min per le chiamate voce, 7 cent per gli SMS e 10 cent/MB per il traffico dati.

La tariffazione voce è al secondo dopo uno addebito anticipato per i primi 30 secondi di conversazione mentre il traffico dati è tariffato a singoli Kb. Le chiamate ricevute in Europa sono gratuite.

Alle offerte che hanno traffico incluso verso numerazioni WIND, secondo quanto stabilito dalla Regolamentazione Europea 2015/2120, si applica quanto previsto dall’offerta per le chiamate verso gli altri operatori.

Le offerte che prevedono una autoricarica a fronte di minuti di traffico sviluppato, sono valide anche in Unione Europea, il traffico che concorre all’autoricarica è solo quello nazionale.

Le Opzioni e i listini scelti dal cliente per il traffico all’estero in deroga a quanto previsto dalla Regolamentazione restano disponibili alle condizioni applicate. Il cliente può attivarle o disattivarle con le modalità riportate nelle pagine specifiche della sezione Estero del sito in funzione delle proprie esigenze.

Le promozioni gratuite che includono servizi dati nazionali non sono valide in Unione Europea: GIGA per Te; GIGA Ricarica; Welcome GIGA; 100 Mega Bonus; Promo GIGA Smart; 1 GIGA Powered; Internet Box; Porta i tuoi amici; 50 GIGA; 20 GIGA Powered Magnum, 1 GIGA Under 30; 3 GIGA GRATIS; 20 GIGA Powered; Internet 500 Mega; Promo MNP 1 GIGA; Smartphone Box 1GIGA; GIGA Bonus ; Internet 1 Mese Gratis.

L’utilizzo delle offerte nazionali in Europa senza alcun sovrapprezzo è consentito nell’ambito di viaggi occasionali e nel rispetto delle politiche di uso corretto definite ai sensi del Regolamento Europeo 2016/2286 al fine di prevenire abusi e utilizzi anomali nonché per garantire la sostenibilità economica dell’offerta nel suo complesso. Eventuali utilizzi inappropriati comporteranno l’applicazione dei sovraprezzi previsti e delle ulteriori misure a tutela dell’operatore previste dalla normativa. Dettagli circa le politiche di uso corretto e le modalità di applicazione dell’eventuale sovrapprezzo saranno tempestivamente resi disponibili da Wind.