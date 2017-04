Windows 10 CU per smartphone ai nastri di partenza

Filippo Vendrame,

Domani, 25 aprile, Microsoft darà finalmente il via alla distribuzione di Windows 10 Creators Update per tutti i possessori di uno smartphone Windows 10 Mobile. Quando la casa di Redmond darà il via al rollout gli utenti in possesso di uno smartphone compatibile potranno scaricare l’aggiornamento attraverso lo strumento di update del loro smartphone. Sebbene questo step di Windows 10 Mobile non offra così tante novità come quello dedicato al mondo dei PC, porta con se comunque tante piccole migliorie che ottimizzano sensibilmente l’esperienza d’uso della piattaforma mobile.

Miglioramenti, infatti, sono stati apportati soprattutto al browser Edge, a Cortana ed in altri aspetti chiave del sistema operativo. Dunque, una volta disponibile il suggerimento è quello che installare Windows 10 Ceators Update quanto prima per poter sfruttare immediatamente di tutti i vantaggi che Microsoft ha preparato e testato nel corso degli ultimi mesi grazie al lavoro degli Insider. L’aggiornamento in se potrebbe durare diverse decine di minuti e richiede che la batteria sia almeno al 40% con lo smartphone connesso ad una rete WiFi. Da evidenziare che il rollout dovrebbe essere progressivo. Quindi non tutti immediatamente potrebbero trovarlo disponibile.

Inoltre, si ricorda che con Windows 10 Creators Update, Microsoft ha dato una sforbiciata agli smartphone ancora supportati tagliando fuori molti “famosi” Lumia.

L’elenco degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento è il seguente:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO

Le prossime novità per il mondo mobile si conosceranno, comunque, a breve, nel mese di maggio all’appuntamento Build 2017.