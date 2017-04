Windows 10, le app Office quasi pronte

Filippo Vendrame,

All’appuntamento di Build 2015, Microsoft annunciò Project Centennial, una piattaforma per sviluppatori in grado di convertire rapidamente i programmi .NET e Win32 in applicazioni universali da distribuire all’interno del Windows Store di Windows 10. Nel corso dei mesi erano emerse più volte le notizie che la casa di Redmond stesse utilizzando questa piattaforma per convertire l’intera suite Office per portarla all’interno del Windows Store. Sembra, adesso, che i test siano praticamente conclusi e che Microsoft possa annunciare la disponibilità della suite a breve.

Oltre alla fine dei test su questi applicativi, Microsoft sarebbe in procinto anche di offrire la possibilità di acquistare abbonamenti ad Office 365 sempre attraverso il Windows Store. Curiosità, le varie app in test sono presenti all’interno dello store con specifici nomi in codice come, per esempio, Sandwich, Soup, Pasta, e Bibimbap per indicare Word, Excel, PowerPoint e Outlook. I requisiti minimi indicati per poter utilizzare queste applicazioni prevedono l’installazione di Windows 10 Creators Update. Dunque, chi non avrà effettuato l’aggiornamento non potrà utilizzarle una volta che saranno rese disponibili.

Una data per il possibile debutto per le app universali di Office potrebbe essere il prossimo 2 maggio quando Microsoft terrà un evento legato al mondo educational in cui sarà svelato Windows 10 Cloud ed il primo dispositivo legato a questo sistema operativo. Come oramai noto, Windows 10 Cloud funziona solamente con le app del Windows Store. Dunque, un modo per garantire agli utenti la possibilità di disporre del pacchetto Office sarà solamente quello di renderlo disponibile all’interno del market delle app di Windows 10. Logico, dunque, presupporre che Microsoft annunci il debutto delle app Office nel Windows Store in concomitanza con Windows 10 Cloud.