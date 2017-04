Windows 10, migliorata la compatibilità con Gmail

Filippo Vendrame,

Gli utenti Windows 10 che utilizzano molto i servizi di posta di Gmail potranno, preso, beneficiare di interessanti novità. Lo scorso febbraio, Microsoft apportò diversi cambiamenti all’interno dell’app “Posta e Calendario” introducendo, per esempio, “Focused Inbox” che mette in evidenza le email importanti, mettendo il resto della corrispondenza in un’altra tab. Il Calendario, invece, ha guadagnato la possibilità di visualizzare le prenotazioni di un viaggio e i dettagli di spedizione di un prodotto acquistato.

Tuttavia, nessuna di queste nuove funzionalità funzionava con gli account Google e con Gmail ma solamente per Outlook e gli account Office 365. Fortunatamente, Microsoft ha deciso di chiudere questa lacuna molto velocemente. Nel corso del weekend, la casa di Redmond ha annunciato il rilascio del supporto a Gmail a tutti gli iscritti al programma Windows Insider con il rilascio pubblico, dopo tutti i test del caso, tra qualche settimana. La casa di Redmond, dunque, intende ottimizzare l’esperienza d’uso della sua app “Posta e Calendario” a che per gli utenti Google/Gmail. Una volta che la nuova funzionalità sarà disponibile a seguito dell’aggiornamento dell’app, gli utenti, aprendo il client di posta o il calendario, riceveranno un avviso della nuova compatibilità.

Visto il grande numero di persone che utilizzano i servizi di Posta di Google, trattasi sicuramente di una buona notizia. Da parte di Microsoft, invece, l’ennesima dimostrazione di voler offrire ai suoi utenti la migliore esperienza d’uso possibile anche con servizi esterni non legati strettamente all’ecosistema della casa di Redmond.