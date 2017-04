Xbox Games With Gold, i titoli di maggio 2017

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno offerti gratuitamente agli utenti Xbox One e Xbox 360 nel mese di maggio 2017 all’interno della promozione Games With Gold. Trattasi della ricorrente offerta mensile che vede la casa di Redmond offrire ai possessori di una delle sue due console due giochi omaggio. Per poter usufruire di questo interessante vantaggio, gli utenti devono, però, essere contestualmente abbonati ad Xbox Live Gold che offre ulteriori vantaggi come sconti periodici e l’accesso al multiplayer.

Come ogni mese, anche a maggio Microsoft regalerà due giochi per Xbox One e due titoli per Xbox 360. Tuttavia, grazie all’opzione di retrocompatibilità, gli utenti Xbox One potranno scaricare, installare e giocare anche ai titoli Xbox 360. A maggio, quindi, i vantaggi per i possessori di una console next generation raddoppiano. Per quanto riguarda il mese di maggio 2017, a partire dal primo giorno del mese i possessori di una console Xbox One potranno scaricare l’action-platformer Giana Sisters: Twisted Dreams. Dal 16 maggio, invece, anche l’avventura isometrica co-op Lara Croft and The Temple of Osiris. Per quanto riguarda la “vecchia” console Xbox 360, dal primo di maggio l’action-adventure Star Wars: The Force Unleashed II. Dal 16 del mese, invece, il titolo LEGO Star Wars: The Complete Saga.

Gli abbonati Xbox Live Gold potranno scaricare i giochi in omaggio direttamente attraverso una sezione dedicata dello Store Xbox. Si ricorda, infine, che trattasi di una promozione esclusiva di Microsoft e dunque non è valida all’interno di altri eShop o di store fisici.