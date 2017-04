DJI Goggles, visore FPV per controllare i droni

Luca Colantuoni,

Design e dimensioni sono piuttosto simili a quelle di PlayStation VR. DJI Goggles non è però un visore per la realtà virtuale, ma un visore FPV compatibile con i droni Mavic Pro, Phantom 4 e Inspire. Gli occhiali progettati dal produttore cinese permettono di vedere ciò che viene ripreso dal drone in tempo reale, offrendo un’esperienza “immersiva”.

Il DJI Goggles integra due schermi da 5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), refresh rate di 60 Hz e angolo di visione pari a 85 gradi per ogni display. Il collegamento wireless con il drone avviene ad una frequenza di 2,4 GHz fino alla massima distanza operativa. La batteria da 9.440 mAh garantisce un’autonomia di 6 ore. Sul lato destro sono presenti il pulsante di accensione e il touchpad per navigare nei menu, mentre nella parte inferiore ci sono la rotella per la messa a fuoco e due tasti funzione. Il visore può essere utilizzato comodamente anche da chi indossa occhiali da vista. La dotazione hardware comprende infine slot microSD, porta micro USB, ingresso HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, giroscopio, accelerometro e sensore di prossimità.

Quando abbinato al Mavic Pro, il DJI Goggles può visualizzare video a 720p/60fps o 1080p/30fps con una latenza di circa 110 millisecondi. Il sistema di trasmissione wireless DJI OcuSync consente di collegare al visore fino a quattro accessori, ad esempio due Goggles e due radiocomandi. La funzionalità più interessante e divertente è denominata Head Tracking. Grazie ai sensori integrati è possibile pilotare il drone con i movimenti della testa (solo per voli in linea retta ad una velocità prefissata). In alternativa è possibile controllare il gimbal della videocamera.

Il DJI Goggles può essere ordinato sul sito del produttore ad un prezzo di 549,00 euro. L’arrivo sul mercato è previsto per il mese di maggio.