Google Play Film in 4K con NVIDIA SHIELD TV

Del supporto ufficiale alla risoluzione 4K per i contenuti in streaming sulla piattaforma Google Play Film si è già parlato più volte in passato. Ora è ufficiale che, i possessori del dispositivo NVIDIA SHIELD TV (sia la versione lanciata nel 2015 che quella più recente di quest’anno), possono visualizzare le pellicole e gli episodi delle serie a definizione Ultra HD direttamente sul loro televisore.

Questo grazie a un aggiornamento per l’applicazione del servizio rilasciato dal gruppo di Mountain View. NVIDIA SHIELD TV si aggiunge così al piccolo dongle Chromecast Ultra (sul Google Store italiano costa 79,00 euro) nell’elenco dei dispositivi che permettono la visione in 4K di quanto proposto da Play Film. Il set-top box, equipaggiato con il sistema operativo Android TV di bigG, è anche una convincente piattaforma di gioco, grazie all’integrazione del cloud gaming offerto da GeForce NOW e al supporto dei titoli in vendita su Play Store, con l’interazione che avviene mediante un joypad progettato ad hoc, che non ha nulla da invidiare a quelli delle console tradizionali.

La nuova edizione del set-top box NVIDIA SHIELD TV è in vendita al prezzo di 229,90 euro con 16 GB di memoria interna per lo storage dei contenuti, mentre chi desidera più spazio può optare per la versione Pro con 500 GB, disponibile a 329,90 euro. In entrambi i casi, sono forniti in dotazione sia il controller per il gaming che il telecomando.

Tornando a Play Film, il catalogo delle pellicole disponibili in 4K è al momento ancora piuttosto limitato (in Italia sembra non essercene traccia), ma di certo andrà espandendosi ben presto. Il costo di ogni acquisto o noleggio è comunque piuttosto elevato: circa 30 dollari se si desidera comprare un elemento per tenerlo a tempo indeterminato nella propria libreria, mentre con 10 dollari lo si può affittare e guardare prima della scadenza.