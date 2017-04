Nessun iPhone 7S Plus a settembre?

Marco Grigis,

Giunge un’indiscrezione in controtendenza sull’universo degli iPhone, in particolare sui modelli che la società di Cupertino potrebbe presentare a settembre. Secondo quanto reso noto da un blog cinese, infatti, Apple potrebbe limitarsi al lancio di due device: iPhone 8, forse chiamato iPhone Edition, e iPhone 7S. Potrebbe non esservi iPhone 7s Plus, invece, sostituito proprio dall’edizione per il decimo anniversario dello smartphone.

Il rumor in questione nasce da alcuni blog cinesi, apparentemente vicini ai distretti produttivi Foxconn, poi ripresa da MicGadget.com. Secondo quanto riferito, Foxconn avrebbe ricevuto ordini solo per due modelli di smartphone, iPhone 8 e iPhone 7S, senza quindi una versione da 5.5 pollici. Impossibile stabile, almeno in questa fase, se il terzo modello sia stato effettivamente escluso o, ancora, affidato a un partner diverso da Hon Hai.

Effettivamente, la release di uno smartphone da 5.5 pollici potrebbe risultare rischiosa in concomitanza con un 5.8 pollici, dato il più che sovrapponibile target d’utenza. Allo stesso tempo, tuttavia, i costi dei due dispositivi pare possano essere molto differenti, così come anche il design, di conseguenza entrambe le versioni potrebbero avere il loro mercato senza troppo cannibalizzarsi.

In merito alle caratteristiche di iPhone 8, non emergono grandi novità rispetto ai rumor circolati nelle scorse settimane. Si parla di una scocca in vetro e acciaio inossidabile, sebbene di recente siano apparsi online degli schemi di design in alluminio anodizzato, nonché di uno schermo edge-to-edge, con display OLED. È mistero, invece, sulle funzionalità di Touch ID, il lettore d’impronte digitali per lo sblocco del device: alcuni mockup hanno mostrato il dispositivo sul retro della scocca, poco sotto al logo della mela morsicata, mentre altri hanno confermato l’incorporamento nello stesso display, tramite sistemi di scansione ottica.

I nuovi iPhone dovrebbero giungere nelle prime settimane di settembre, così come tradizione per il gruppo di Cupertino, completati dal rilascio della versione finale di iOS 11.