Kitty Hawk Flyer, l’auto volante di Larry Page

Cristiano Ghidotti,

C’è chi immagina il futuro dei trasporti basato sui mezzi self-driving e chi invece intende sfruttare la verticalità degli ambienti per risolvere problemi come quello legato al traffico. Larry Page rientra a pieno titolo in entrambe le categorie: se con Google e Waymo è ormai da tempo impegnato sullo sviluppo di un sistema a guida autonoma, con Kitty Hawk Flyer vuol permettere a chiunque di volare.

Il primo prototipo del tutto funzionante è stato mostrato ufficialmente nei mesi scorsi e lo si può vedere in azione su uno specchio d’acqua nel filmato in streaming di seguito. La versione finale arriverà invece sul mercato entro la fine dell’anno, esclusivamente negli Stati Uniti e ad un prezzo non ancora annunciato. Per pilotarlo non sarà necessario ottenere alcun patentino e l’apprendimento dei comandi non richiederà più di qualche minuto, almeno stando a quanto promette l’azienda. Stando a quanto previsto dalla Federal Aviation Administration rientrerà nella categoria degli ultraleggeri. La propulsione è 100% elettrica, dunque a zero emissioni.

Kitty Hawk Flyer è un nuovo velivolo completamente elettrico. È sicuro, testato e autorizzato a operare negli Stati Uniti all’interno delle aree trafficate, rientrando nella categoria Ultralight della normativa FAA. Abbiamo progettato la nostra prima versione in modo specifico per volare sull’acqua. Non serve una patente da pilota e imparerete a guidarlo in pochi minuti. Abbiamo mostrato pubblicamente il prototipo funzionante nel mese di aprile, mentre la versione finale del Flyer sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Kitty Hawk è un’iniziativa finanziata da Larry Page, co-fondatore di bigG, che al suo interno racchiude anche il progetto Zee.Aero di cui si è parlato lo scorso anno: l’obiettivo è lo stesso, costruire auto volanti. Gli interessati all’acquisto possono fin da subito entrare a far parte di una lista d’attesa con un esborso economico fissato in 100 dollari, che darà inoltre accesso a uno sconto di 2.000 dollari sul prezzo finale e ad eventi esclusivi, nonché all’utilizzo di un simulatore.