Microsoft rilascia Windows 10 CU per smartphone

Filippo Vendrame,

Microsoft, con un curioso ritardo di circa 24 ore sulla tabella di marcia annunciata, ha finalmente iniziato il rollout di Windows 10 Creators Update per smartphone. Adesso, anche per i dispositivi Windows 10 Mobile arriva il tanto atteso nuovo step della piattaforma della casa di Redmond. Sebbene l’aggiornamento non introduca sostanziali novità, come invece è avvenuto sui PC, questo update va comunque a migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso degli smartphone di Microsoft agendo su alcuni aspetti chiave come il browser Edge e l’assistente Cortana. Non mancano anche piccoli ritocchi estetici ed alcune novità nell’organizzazione dei menu interni.

Nulla, dunque, che possa stravolgere l’esperienza d’uso ma sicuramente porterà alcuni benefici. Vista l’importanza dell’update il suggerimento è di scaricarlo non appena disponibile. Il rollout, in particolare, sarà come di consuetudine progressivo. Questo significa che non tutti potrebbero trovare immediatamente disponibile l’aggiornamento attraverso la consueta l’opzione di update presente nelle Impostazioni del sistema operativo. L’intera procedura può richiedere anche decine di minuti a seconda della velocità della linea e della potenza del processore. Per procedere con il download lo smartphone deve avere almeno il 40% della batteria ed essere collegato ad una rete WiFi.

Si ricorda, inoltre, che con Windows 10 Creators Update Microsoft ha mandato in pensione molti vecchi smartphone, anche alcuni nomi gloriosi tra gli ultimi Lumia. Non tutti gli smartphone, quindi, potranno ricevere ufficialmente l’aggiornamento di Windows 10 Mobile.

L’elenco dei terminali compatibili è il seguente:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

MouseComputer MADOSMA Q601

Trinity NuAns NEO

Lo sviluppo di Windows 10 Mobile non si ferma, però, qui. Maggiori novità arriveranno a Build 2017 a maggio quando il gigante del software racconterà il prossimo step evolutivo del suo sistema operativo.