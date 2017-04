Wikitribune, la risposta di Wales alle fake

Marco Viviani,

Fino ad oggi Wikipedia si è basata sull’idea di una community auto-regolata di contributori, dove talvolta il professionismo poteva intervenire per correggere (o denunciare) dei problemi di riscontro di fatti e fonti. Il fondatore, Jimmy Wales, per contrastare le wiki fake propone un rovesciamento, che chiama WikiTribune: giornalisti per produrre articoli, e community per sorvegliare. Insomma, una sorta di debunking nell’enciclopedia.

Il giornalismo evidence-based di Wikitribune servirà, sarà efficace contro le tante controversie sui contenuti dell’enciclopedia, all’interno del dibattito ancora più esteso delle fake news? È quello che spera Wales, che per la prima volta ammette qualcosa che sei-sette anni fa sarebbe suonato blasfemo, cioè che anche il giornalismo dal basso produce effetti distorsivi. Per le inevitabili improvvisazioni, per l’irresistibile attrazione tra la gratuità dell’intervento e la vanità dell’imporre una propria visione del mondo, insomma, le ragiono non mancano. Ma la tribuna giornalistica di Wikipedia è per ora soltanto una beta, in cerca di finanziamenti e sarà per un pezzo soltanto in inglese. Il motto iniziale del video di Wales però la dice lunga: The news is broken.

Una forma ibrida per risolvere i problemi di una forma eterogenea. Potrebbe anche funzionare, ma ci sono diverse perplessità, anche perché le tante esperienze fatte in passato da altre redazioni non sono soddisfacenti. Secondo alcuni commentatori, ad esempio l’Atlantic con un articolo molto approfondito, professionisti ed hobbisti non sono la stessa cosa; non ha soltanto a che vedere con il denaro, ma con diverse abilità nel trattare le informazioni. Dato che Wikitribune conta di pagare una piccola redazione di giornalisti per scrivere news di livello, lasciando che siano gli altri, gratuitamente, a passare al setaccio le informazioni, verificarle e avallarne l’interesse pubblico, un ottimista potrebbe pensare all’immagine di una cromatura per evitare ruggini e fessure, ma un pessimista vede una giustificazione a un giornalismo comunque gratuito dove il business model sorregge una redazione di dieci persone sui “temi globali”, quando i grandi quotidiani anglofoni arrivano ad averne mille. Insomma l’idea di un corpo volontario di persone che aggiorna in tempo reale piccoli dettagli sulle storie in evoluzione supervisionate da una piccola redazione di giornalisti è potenzialmente problematica.

