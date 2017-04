Call of Duty: WWII, primo trailer e data di uscita

Cristiano Ghidotti,

Il prossimo autunno si tornerà a combattere sui campi di battaglia della seconda guerra mondiale. Come anticipato nei giorni scorsi, è questo lo scenario bellico scelto per Call of Duty: WWII, nuovo titolo della serie sparatutto pubblicata da Activision, affidata alle sapienti mani degli sviluppatori di Sledgehammer Games.

Call of Duty: WWII

Il giocatore sarà chiamato ad attraversare l’Europa nei panni dei soldati della 1° Divisione Fanteria, con il compito di svolgere missione di vitale importanza per il successo degli Alleati. Realismo, autenticità e intensità cinematografica: questi i tre pilastri sui quali è stato costruito il nuovo Call of Duty. Oltre alla campagna principale, non mancheranno ovviamente modalità multiplayer, come la Nazi Zombies cooperativa basata su scontri dall’alto tasso adrenalinico, che sarà svelata nel dettaglio più avanti.

Si passerà ancora una volta dalle spiagge dello sbarco in Normandia del D-Day, per marciare poi attraverso la Francia per liberare Parigi e infine avanzare verso la Germania dove eradicare la piaga nazista. Queste le parole di Eric Hirshberg, CEO di Activision.

Oltre due anni e mezzo fa abbiamo preso la decisione di far tornare il franchise alle sue origini e Call of Duty: WWII lo farà in modo epico. Il team di Sledgehammer Games è riuscito a creare un gioco autentico, emozionante, epico, in grado di valorizzare il sacrificio degli uomini che hanno combattuto la più grande guerra di tutti i tempi.

Data di uscita

Per lanciarsi nelle battaglie di Call of Duty: WWII sarà necessario attendere qualche mese. La data di uscita è stata fissata per il 3 novembre 2017, sulle piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One. Sulle pagine del sito ufficiale è già stata avviata la fase di pre-ordine, attraverso la quale ci si può assicurare fin da subito una copia del gioco, in molteplici versioni, sia su disco fisico che in digitale.