Google Home in cucina, per le ricette passo passo

Cristiano Ghidotti,

Qual è l’obiettivo ultimo delle tecnologie applicate alla casa e all’ambito domestico, se non quello di rendere più semplici, confortevoli e piacevoli le più comuni azioni quotidiane? La novità introdotta da bigG per l’altoparlante Google Home mira proprio a questo: si tratta di una funzionalità in grado di affiancare gli utenti in cucina, nella preparazione delle pietanze.

Grazie a partnership siglate con realtà come Bon Appetit, The New York Times e Food Network (solo per citarne alcune), il gruppo di Mountain View permette di caricare oltre cinque milioni di ricette direttamente nello speaker, per poi sfruttare la voce dell’Assistente Google in modo da ricevere informazioni dettagliate e passo passo in fase di preparazione. Tutto ciò che bisogna fare è selezionare il cibo che si desidera preparare (su smartphone Android o iOS) e premere il pulsante “Send to Google Home”. Poi, una volta pronti a iniziare, sarà sufficiente pronunciare “Ok Google, start cooking” per ascoltare il primo step.

Una volta concluso, con “Ok Google, what’s step two?” si passa a quello successivo, mentre per riascoltare le ultime istruzioni di Home basta un “Ok Google, repeat”. Mentre si prepara la ricetta è possibile utilizzare lo speaker per altro, ad esempio per l’ascolto della musica in streaming. Il tutto in perfetto stile smart home.

La feature sarà messa a disposizione degli utenti in possesso dell’altoparlante a partire dalle prossime settimane, mediante il rilascio di un aggiornamento, ovviamente solo nei territori dove il prodotto è già commercializzato, ovvero negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Considerando come il ventaglio di caratteristiche sia in costante espansione, contribuendo così a rendere lo speaker di bigG sempre più versatile, non resta che incrociare le dita e sperare in un suo arrivo nel prossimo periodo anche in Italia.