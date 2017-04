In viaggio con il nuovo Google Trips

Cristiano Ghidotti,

Con l’estate che si avvicina a passo spedito, è tempo di iniziare a pianificare le proprie vacanze. La tecnologia può rappresentare un valido aiuto nel programmare e gestire viaggi o spostamenti, anche dopo essere partiti, come dimostrano alcune novità introdotte dal gruppo di Mountain View nell’applicazione Google Trips.

In download gratuito per dispositivi Android e iOS, è stata migliorata da bigG per costituire un valido alleato di chi veste i panni del turista. Le funzionalità più interessanti sono illustrate da Google in un post comparso sulle pagine del blog ufficiale, che per comodità riassumiamo qui in forma tradotta. In primis, tutte le informazioni relative alle prenotazioni possono essere consultate in un’unica schermata, sollevando così dall’obbligo di dover ogni volta cercare tra la posta elettronica inviata o ricevuta per trovare dettagli sull’albergo o sui biglietti aerei. La dimostrazione negli screenshot allegati di seguito.

Una nuova feature consente di apportare modifiche rapide a quanto già pianificato, ad esempio aggiungendo dettagli su un albergo, un ristorante o un servizio di noleggio auto. È molto semplice: basta premere il pulsante “+”.

Trips favorisce inoltre gli spostamenti con i mezzi del trasporto pubblico, attraverso una profonda integrazione degli orari di treni, autobus, metropolitane, tram ecc.

Ultima, ma non certo meno importante caratteristica dell’app messa in evidenza da Google, quella che permette di scaricare tutte le informazioni di un viaggio per salvarle nella memoria interna dello smartphone e consultarle poi in qualsiasi momento in modalità offline, anche se ci si trova all’estero in assenza di una connessione Internet.