Motorola Moto E4, nuovi dettagli e possibili prezzi

Luca Colantuoni,

Il catalogo di Motorola include diversi smartphone per ogni fascia di prezzo. Dopo i due Moto G5 e prima dei tre Moto Z2, il produttore statunitense dovrebbe annunciare due modelli entry level, ovvero Moto E4 e Moto E4 Plus, dei quali sono state scoperte le specifiche complete. Un sito tedesco ha inoltre pubblicato i possibili prezzi per il mercato europeo.

Ogni generazione introduce miglioramenti rispetto alla precedente, quindi anche per i nuovi Moto E si preannunciano diversi aggiornamenti hardware. Le prime differenze rispetto alla terza generazione riguardano il design. Entrambi avranno una cover posteriore simile a quella dei Moto G5, mentre sul modello Plus è stato aggiunto il lettore di impronte digitali (sotto il pulsante Home). In base alle informazioni ottenute dal sito WinFuture, il Moto E4 ha uno schermo IPS da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), mentre per il Moto E4 Plus è stato scelto un display da 5,5 pollici.

Queste sono in dettaglio le possibili specifiche dei due smartphone:

Moto E4

Schermo IPS da 5 pollici (1280×720 pixel)

Processore MediaTek MT6737M a 1,3 GHz

2 GB di RAM

16 GB di storage, espandibili con microSD

Fotocamere da 8 e 5 megapixel

Connettività WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE

Batteria da 2.800 mAh

Dimensioni 144,7×72,3×8,99 millimetri

Peso 151 grammi

Moto E4 Plus

Schermo IPS da 5,5 pollici (1280×720 pixel)

Processore MediaTek MT6737M a 1,3 GHz

2 o 3 GB di RAM

16 GB di storage, espandibili con microSD

Fotocamere da 13 e 5 megapixel

Connettività WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE

Batteria da 5.000 mAh

Dimensioni 155×72,3×9,55 millimetri

Peso 198 grammi

Il sistema operativo sarà Android 7.1.1 Nougat per entrambi i modelli. I prezzi previsti sono 150 euro (Moto E4) e 190 euro (Moto E4 Plus con 2 GB di RAM). Chiaramente per avere una conferma ufficiale è necessario attendere l’annuncio di Motorola.