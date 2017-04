Nissan Leaf, le auto elettriche sbarcano nei rally

Filippo Vendrame,

Le auto elettriche per molti sono sinonimo di poca sportività e di mezzi pensati per la sola guida urbana. Se Tesla ha già dimostrato che le auto elettriche possono essere sia sportive che perfetti mezzi anche per lunghi viaggi, anche la piccola Nissan Leaf ha voluto contribuire dimostrando che le auto elettriche possono affrontare davvero tutti i terreni e tutte le situazioni d’uso, anche le più insidiose.



Plug In Adventures, il gruppo scozzese che riunisce gli appassionati di veicoli elettrici, ha creato una Nissan LEAF appositamente modificata per partecipare, la prossima estate, per la prima volta al Mongol Rally, percorrendo i 16.000 km che separano il Regno Unito dalla Mongolia. Nissan LEAF AT-EV (veicolo elettrico all-terrain), basata su una LEAF Acenta da 30 kWh di serie, offre un’autonomia fino a 250 km con una sola ricarica. Le modifiche apportate hanno permesso di ottimizzare il modello di partenza per la guida nelle zone più remote del viaggio. La nuova LEAF AT-EV presenta cerchi in lega Speedline SL2 Marmora e pneumatici Maxsport RB3, particolarmente indicati sullo sterrato. Sono previste specifiche protezioni per le sospensioni e il sottoscocca.

Il portapacchi modificato consente di trasportare carichi anche all’esterno ed è provvisto di una barra luminosa Lazer Triple-R con 16 LED in grado di generare 16.400 lumen supplementari a bassa tensione per illuminare i tratti più impegnativi del percorso.

Il Mongol Rally non è una gara a cronometro quindi i veicoli partecipanti sono progettati all’insegna del comfort sulle lunghe distanze. I ritocchi apportati agli interni di LEAF AT-EV si concentrano in particolare sulla riduzione del peso a fronte di un aumento della capacità di carico. La zona riservata a conducente e passeggero anteriore non è stata alterata, tranne per i nuovi tappetini in gomma, mentre la fila posteriore dei sedili e le cinture di sicurezza posteriori sono state rimosse per alleggerire la struttura di 32 kg. Nel bagagliaio trovano spazio anche un estintore e un kit di primo soccorso.

La Nissan Leaf così opportunamente preparata effettuerà diverse soste lungo l’itinerario per promuovere i vantaggi dei veicoli 100% elettrici ai residenti delle nazioni che attraverserà. E grazie alla piattaforma What3Words, segnalerà i punti delle reti di ricarica non ancora registrati, per consentire ai conducenti di veicoli elettrici che passeranno da una data regione in futuro di sapere con precisione dove fermarsi.