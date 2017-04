OnePlus 5, una foto conferma la doppia fotocamera

Luca Colantuoni,

Il nuovo top di gamma del produttore cinese verrà annunciato nei prossimi mesi, ma da qualche settimana sono iniziate a circolare indiscrezioni sulle specifiche, alcune delle quali confermate dall’immagine pubblicata da un sito indiano. La foto mostra infatti la parte posteriore del OnePlus 5 con una doppia fotocamera disposta in verticale. Questa è una delle differenze rispetto all’attuale OnePlus 3T.

Lo smartphone visibile nell’immagine è un prototipo, quindi potrebbero esserci modifiche prima dell’annuncio ufficiale. Non ci saranno tuttavia cambiamenti radicali al design, quindi il modello finale avrà un aspetto simile. Purtroppo si vede solo la parte posteriore con la doppia fotocamera (da 23 megapixel?) e il flash LED. Considerata l’assenza del lettore di impronte digitali si può supporre che il sensore biometrico possa essere nascosto sotto il pulsante Home. Qualora OnePlus dovesse optare per un design “all-screen”, come ipotizzato da alcune fonti, il lettore verrebbe posizionato sotto lo schermo. Quest’ultimo dovrebbe avere una diagonale di almeno 5,5 pollici e una risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel).

Altre possibili specifiche sono il processore Snapdragon 835, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. Il OnePlus 5 potrebbe essere disponibile anche con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 16 megapixel, mentre per la batteria si prevede una capacità compresa tra 3.500 e 4.000 mAh. Garantito ovviamente il supporto per la ricarica rapida, grazie alla porta USB Type-C.

In base alle ultime indiscrezioni, il OnePlus 5 verrà annunciato entro il mese di maggio. Il prezzo non dovrebbe superare i 500 dollari. Ma dov’è il OnePlus 4? Il 4 è considerato un numero sfortunato in Cina, in quanto associato alla parola “morte”. Ecco perché il successore del OnePlus 3T sarà il OnePlus 5.