Samsung Galaxy Note 8, annuncio a Berlino?

Sebbene il Galaxy S8 sia in vendita solo da pochi giorni (in Italia arriverà il 28 aprile), Samsung ha già pianificato il lancio del prossimo “flagship smartphone”. Nel comunicato stampa relativo al primo bilancio trimestrale del 2017 c’è infatti un breve riferimento al futuro top di gamma che verrà annunciato nella seconda metà dell’anno. Il nome non è ovviamente indicato, ma si può certamente affermare che si tratta del Galaxy Note 8.

Il Galaxy Note 7 era stato presentato all’inizio di agosto. A causa di errori di progettazione, il phablet è stato successivamente ritirato dal mercato. Nel catalogo del produttore coreano non è quindi presente il successore del Galaxy Note 5. Contrariamente a quanto ipotizzato, i popolari dispositivi mobile con la stilo S Pen faranno ancora parte dell’offerta Samsung. Non è noto se il Galaxy Note 8 verrà annunciato a distanza di un anno dal precedente modello durante il tradizionale evento Unpacked di New York oppure se ci sarà un ritorno all’IFA di Berlino all’inizio di settembre.

Le informazioni sul Galaxy Note 8 sono ancora abbastanza superficiali, ma non dovrebbero esserci dubbi sul design del phablet. Il nuovo smartphone avrà sicuramente un aspetto simile al Galaxy S8+ con un’ampia superficie di visualizzazione e cornici ridotte al minimo. Oltre allo schermo di maggiori dimensioni (forse 6,4 pollici) e al possibile incremento della risoluzione (4K) si prevedono una doppia fotocamera posteriore con zoom ottico 3x, processori Snapdragon 835 o Eynos 8895 e 6 GB di RAM.

La posizione del Lettore di impronte digitali nel Galaxy S8 è abbastanza scomoda. Molti sperano che il sensore biometrico del Galaxy Note 8 venga spostato sotto lo schermo, come nello Xiaomi MIX. Nelle prossime settimane arriveranno sicuramente ulteriori dettagli sul prossimo top di gamma del produttore coreano.