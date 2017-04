La finanza chiede 130 milioni ad Amazon

Marco Viviani,

La guardia di finanza ha concluso la sua parte di inchiesta su Amazon calcolando un’evasione di 130 milioni di euro nel periodo 2009-2014, quello che va dall’ingresso del colosso dell’ecommerce in Italia fino all’apertura della p.iva italiana che ha dato una “stabile organizzazione” all’azienda, chiarendo più facilmente la sua posizione fiscale.

I margini di un’azienda come Amazon sono molto diversi da quelli di Google e Apple, società che sono già state interessate dal fisco italiano con accertamenti clamorosi: 300 milioni di euro e una imputazione per omessa dichiarazione nel quinquennio considerato per i manager irlandesi. Apple ha già versato una cifra di 318 milioni, corrispondente ai rilievi delle fiamme gialle per l’imposta sui redditi. In ogni caso, la cifra è piuttosto grande, ma non deve stupire se si considera che in questi anni Amazon è costantemente cresciuta nei redditi a livello globale. Anche l’ultima trimestrale parla di più di 700 milioni di utili, quasi 200 in più dello stesso periodo dell’anno scorso. Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del pianeta, ha guadagnato negli ultimi cinque anni – mentre, secondo la finanza italiana la sua azienda evadeva 130 milioni – la cifra monstre di 62,5 miliardi di dollari.

Jeff Bezos is just $5 billion away from being the world's richest person https://t.co/4Xp6VFeBCf pic.twitter.com/BN5aj8kWg6 — Bloomberg Technology (@technology) April 28, 2017

Le vie possibili di questi accertamenti sono molteplici: Amazon certamente risponderà, e poi c’è da considerare l’indagine della procura di Milano – dipartimento reati societari. Ci sono dunque due possibili filoni giudiriziari: quello civile legato agli accertamenti e quello penale legato ai dirigenti.