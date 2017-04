Galaxy S8 arriva in Italia, le migliori offerte

Filippo Vendrame,

Il Galaxy S8 di Samsung debutta ufficialmente oggi 28 aprile in Italia. Entrambe le varianti, dunque anche la versione Galaxy S8+, saranno acquistabili a partire da oggi in tutti i negozi ed in tutti gli eShop italiani al prezzo ben noto di 829 euro (Galaxy S8) e di 929 euro (Galaxy S8+). Possibile che all’inizio le scorte dei nuovi dispositivi mobile della casa coreana siano un po’ basse e quindi il suggerimento prima di recarsi in un punto vendita è quello di chiamare per verificare la sua disponibilità. Meglio dovrebbe andare, ovviamente, già nel corso delle prossime settimane.

Galaxy S8 online

I nuovi Galaxy S8 costano molto anche se il prezzo è giustificato vista l’alta tecnologia inserita al loro interno da parte di Samsung. Fortunatamente, grazie alla forte concorrenza degli eShop, i primi sconti non dovrebbero tardare ad arrivare, anzi già qualche negozio online ha iniziato a tagliare il costo degli smartphone di qualche decina di euro.

Amazon, per esempio, sconta già il Galaxy S8 a 777,48 euro al posto dei canonici 829 euro. Sempre Amazon offre il Galaxy S8+ a 828,28 euro. I primi sconti, dunque, stanno già arrivando e nelle prossime settimane potrebbero diventare ancora più interessanti. Chi non ha, quindi, fretta di mettere le mani sul nuovo top di gamma coreano con un po’ di pazienza potrebbe risparmiare cifre molto interessanti. Come in tutti gli acquisti online, anche in questo caso vale il principio della prudenza. Non serve rincorrere a tutti i costi lo sconto migliore, perchè è meglio spendere 10 euro in più ma farlo all’interno di eShop affidabili e sicuri.

Galaxy S8 con gli operatori

Per chi non volesse o non potesse spendere cifre così importanti per l’acquisto di uno smartphone, gli operatori di telefonia hanno confezionato offerte ad hoc che consentono di abbinare il dispositivo di Samsung a precise offerte ricaricabili o abbonamento che permettono di mettere le mani su questo interessante prodotto pagandolo comodamente a rate nel corso del tempo. Con Vodafone, Samsung S8 potrà essere acquistato con gli abbonamenti RED Start a 5 euro ogni 4 settimane (0 euro con Red Maxi) con upfront di 199,99 euro o cash a 829,99 euro. La versione S8+ potrà essere acquistata a 10 euro ogni 4 settimane (5 euro con Red Maxi) con upfront di 199,99 euro o cash a 929,99 euro.

TIM permette di avere il Galaxy S8 con l’offerta “TIM Next“. Gli interessati dovranno pagare un ticket d’ingresso di 99 euro e poi 30 rate mensili da 15 euro più il costo del piano tariffario. Per il Galaxy S8+ il ticket d’ingresso è di 0 euro ma la rata mensile sale a 23 euro. In omaggio 2GB 4GB al mese. Chi acquisterà con TIM lo smartphone a prezzo pieno potrà avere in regalo 60GB 4G da consumare in un mese. TIM permette, in ogni caso, a tutte le ricaricabili di poter rateizzare il terminale della casa coreana pagando un piccolo contributo iniziale e poi 30 rate mensili. Maggiori informazioni sul portale dell’operatore.

Wind ha anche lui preparato un’offerta dedicata al top di gamma coreano. Fulcro dell’offerta gli abbonamenti Wind Magnum. Tra i grandi, 3 Italia non ha ancora pubblicato una sua offerta che sicuramente arriverà nei prossimi giorni e che sarà legata quasi sicuramente ai piani FREE.