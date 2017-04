iPhone 8: dal case conferme su Touch ID frontale

Marco Grigis,

Altra tornata di indiscrezioni sull’universo di iPhone 8, lo smartphone che Apple potrebbe presentare a settembre in concomitanza con la rinnovata linea degli iPhone 7S. Dopo gli schemi di design, appare oggi online la prima custodia del dispositivo. E, nonostante i dubbi degli scorsi giorni, il case confermerebbe una posizione frontale per Touch ID, forse inglobato nello stesso display del dispositivo.

Nelle ultime settimane si è detto davvero di tutto sulla scansione delle impronte digitali di iPhone 8, complici delle fonti asiatiche fra di loro contrapposte, nonché svariati schemi di design apparsi sui social network. Alcuni mockup dello smartphone, infatti, mostrerebbero Touch ID sulla scocca posteriore del device, poco sotto al logo della mela morsicata. Altri, invece, confermerebbero la posizione frontale del sensore, inglobata direttamente nel pannello schermo da 5.8 pollici. Una custodia mostrata da KK Sneak Leaks, e pubblicata sul social network Twitter, avvalorerebbe questa seconda ipotesi.

La custodia, in TPU trasparente, mostra una fessura verticale per la doppia fotocamere, così come da schemi di design delle ultime settimane. Del tutto assente, tuttavia, è un apposito foro per Touch ID, un fatto che ne smentirebbe l’integrazione posteriore, suggerendone l’integrazione nel vetro frontale. Considerato come iPhone 8 vedrà l’introduzione di un pannello da 5.8 pollici edge-to-edge, incastonato in una scocca dal form factor simile a iPhone 7 da 4.7 pollici, è difficile che Apple possa prevedere il sensore nella sua posizione canonica. Più verosimile, invece, è il lancio di una Function Area, non troppo dissimile nelle funzioni dalla Touch Bar dei nuovi MacBook Pro.

Tra gli altri dettagli emersi, un pulsante d’accensione laterale dal profilo più allungato, forse per renderlo più omogeneo rispetto ai tasti volume, disponibili sul lato opposto. Così come già accennato, il nuovo iPhone 8 non sarà disponibile prima di settembre: verrà lanciato in concomitanza con iPhone 7S, mentre non vi sono al momento conferme sull’esistenza anche di un iPhone 7S Plus. Tra i nomi possibili, anche iPhone Edition o iPhone X, per il decimo anniversario della linea.