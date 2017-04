Meizu E2, primo smartphone con flash 4-LED

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato un nuovo smartphone Android di fascia media con alcune caratteristiche interessanti. Il Meizu E2 possiede una buona qualità costruttiva e integra diversi componenti solitamente presenti in dispositivi più costosi. Lo smartphone è stato presentato in Cina, ma in futuro potrebbe arrivare anche in Italia, grazie al distributore Concorde SpA.

Il Meizu E2 possiede un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 5,5 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core MediaTek Helio P20 a 2,3 GHz, affiancato da 3 GB di RAM LPDDR4X e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. Gli utenti possono scegliere anche una versione con 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di storage. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11a/b/g/n dual band (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS e LTE.

Per la fotocamera posteriore sono stati scelti un sensore da 13 megapixel, un obiettivo con apertura f/2.2 e l’autofocus a rilevamento di fase (PDAF). Nella banda orizzontale che segnala la presenza delle antenne è stato inserito un flash dual tone con 4 LED, grazie al quale è possibile scattare foto nitide in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel con apertura f/2.0.

Sotto il pulsante Home è stato nascosto il lettore di impronte digitali mTouch che consente lo sblocco dello smartphone in appena 0,2 secondi. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida (40% in 30 minuti). Dimensioni e peso sono 153,7×75,7×7,5 millimetri e 155 grammi, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Yun OS, una versione basata su AOSP e personalizzata con l’interfaccia Flyme 6.

Il Meizu E2 verrà offerto in tre colori (nero, argento e oro) a partire dal 29 aprile. I prezzi sono 1.299 yuan (3GB+32GB) e 1.599 yuan (4GB+64GB).