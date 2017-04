New Nintendo 2DS XL in Italia dal 28 luglio

Cristiano Ghidotti,

Un po’ a sorpresa, la grande N ha annunciato l’arrivo di una nuova console nel corso dell’estate: dopo Switch, sul mercato dal mese scorso, toccherà al New Nintendo 2DS XL, che entrerà a far parte della famiglia 3DS. Il debutto è fissato per il 28 luglio in tutta Europa. Già svelati anche i giochi che ne accompagneranno l’esordio: Hey! PIKMIN, Miitopia e Brain Training infernale del Dr. Kawashima: Sai mantenere la concentrazione? (sì, il titolo completo di quest’ultimo è piuttosto lungo).

L’handheld si presenta con un design a conchiglia che, secondo il gruppo giapponese, è studiato per garantire una maggiore ergonomia. Sarà disponibile nelle colorazioni nero-turchese e bianco-arancione, con schermi delle stesse dimensioni della variante 3DS XL. Come suggerisce il nome, non supporterà il 3D, ma la potenza sarà la stessa. Assicurata invece la compatibilità nativa con le carte e le statuette amiibo grazie alla presenza del sensore NFC, così come con il vasto catalogo della gamma che ad oggi include già oltre 1.000 giochi ed è in continua espansione. Di seguito il trailer ufficiale.

Per quanto riguarda il prezzo, New Nintendo 2DS XL sarà acquistabile negli Stati Uniti con una spesa pari a 149,99 dollari, mentre per quanto riguarda l’Europa e l’Italia ancora non ci sono conferme.

Focalizzando invece l’attenzione sui giochi annunciati, Hey! PIKMIN vede il capitano Olimar cimentarsi in livelli 2D a scorrimento orizzontale per raccogliere grani di luminum e rifornire la sua nave, Miitopia riunisce i Mii degli amici per un’avventura esplorativa condita con elementi tradizionali dei giochi di ruolo e di strategia, mentre Brain Training infernale del Dr. Kawashima: Sai mantenere la concentrazione? è il terzo capitolo di una serie ha già venduto più di 15 milioni di copie in Europa si propone di allenare la mente dei giocatori.