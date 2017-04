Volantino MediaWorld, arriva il Galaxy S8

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valevole dalla giornata di oggi 28 aprile al prossimo 4 maggio. All’interno del volantino spicca immediatamente il debutto del Galaxy S8, il nuovo smartphone top di gamma Android della casa coreana che potrà essere acquistato a 829 euro o a 929 euro nella declinazione Galaxy S8+. Non solo il nuovo Galaxy comunque, perchè MediaWorld per tutta la durata del volantino offrirà interessanti sconti su moltissimi prodotti di elettronica.



Per esempio, tra gli smartphone il Samsung Galaxy A3 2017 è offerto al prezzo di 263,20 euro. Huawei Mate 9, invece, potrà essere acquistato a 636,65 euro, l’iPhone SE a 364,65 euro e l’iPhone 7 32GB a 679,15 euro. Tanti gli sconti anche per gli appassionati di gaming. La console Sony PlayStation 4 Pro con doppio controller è proposta al prezzo di 398,65 euro ed il visore PlayStation VR con un gioco a 396 euro. Per gli amanti della fotografia, invece, MediaWorld sconta l’action cam GoPro Hero Session al prezzo di 169,46 euro. La Canon EOS 1300D, invece, potrà essere acquistata a 389,22 euro.

Se l’obiettivo è di cambiare computer con un nuovo modello dotato di sistema operativo Windows 10, MediaWorld propone, per esempio, il Surface Pro 4 versione base a 719,20 euro. Non mancano poi accessori per il mondo PC come stampanti, router, tastiere e tanto altro.

Per gli amanti dell’alta definizione, invece, la catena di elettronica propone tantissimi nuovi modelli di televisori, tutti in sconto. Per esempio, il modello SMART TV LED LG 49UH610 con schermo da 49 pollici è proposto al prezzo di 494,10 euro.