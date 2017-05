Evento Microsoft, Surface Laptop e Windows 10 S

Filippo Vendrame,

Oggi, Microsoft terrà un nuovo evento hardware in cui dovrebbe presentare Windows 10 Cloud ed un dispositivo identificato come il nome di “Cloud Book“, cioè la risposta della casa di Redmond ai Chromebook di Google. Dunque, un dispositivo agile, pensato per gli studenti e quindi probabilmente anche non particolarmente oneroso ma sempre strizzando l’occhio alla massima qualità come oramai la società ha abituato gli utenti con la linea Surface. Ma grazie a WalkingCat, è adesso possibile scoprire qualche dettaglio in più sull’evento ed in particolare già vedere come sarà fatto questo nuovo prodotto.

Microsoft, dunque, oggi dovrebbe presentare un Surface Laptop, banalmente un portatile dotato del sistema operativo Windows 10 S che dovrebbe essere il nome scelto per Windows 10 Cloud. Windows 10 S, dunque, dovrebbe essere una speciale declinazione di Windows 10 pensata per il mondo educational, come app dedicate alla studio, ed in grado di eseguire solamente app scaricate direttamente dal Windows Store. Da un certo punto di vista questo sistema operativo può essere visto come un’evoluzione di Windows RT ma con maggiori potenzialità e funzionalità. Per quanto riguarda, invece, il Surface Laptop, questo computer adotterà uno schermo da 13,5 pollici PixelSense (Full HD probabilmente) con una tastiera in alcantara. Sarà disponibile in 4 colori: Platinum/Burgundy/Cobalt Blue/Graphite Gold. Dalle immagini appare, inoltre, che questo nuovo Surface dovrebbe disporre di una porta USB, di una mini DisplayPort e di un Surface power connector.

Questo nuovo dispositivo della linea Surface sarà anche abbastanza sottile e leggero. WalkingCat non ha diramato altri dettagli tecnici ma tanto basta per ingolosire gli utenti Microsoft. Tra poche ore, dunque, si potranno scoprire maggiori dettagli su questo nuovo Surface e su Windows 10 S.

Difficile, invece, che all’evento Microsoft presenti i nuovi Surface Pro 5 e Surface Book 2 che probabilmente arriveranno più avanti nel corso dell’anno attraverso un evento dedicato. Sarà, inoltre, interessante scoprire se questo Surface per il mondo educational sarà un’esclusiva americana o se sarà distribuito anche nel resto del mondo, Italia inclusa.