Film e serie TV: catalogo streaming di maggio

Giornate più lunghe, temperature più che piacevoli e splendide giornate assolate non faranno di certo desistere gli irriducibili del binge-watching, pronti anche a maggio a dedicarsi alla visione armati di telecomando e copertina. E, perché no, anche di smartphone e tablet, per ammirare le loro serie preferite anche al parco o, ancora, durante i primi weekend in spiaggia. Sono molte le novità che accompagneranno le prossime quattro settimane sui principali portali di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Infinity e Now TV. Quali sono le produzioni originali, nonché i grandi lungometraggi, da non lasciarsi sfuggire?

Dopo un aprile particolarmente ricco, con il lancio di alcune delle stagioni di culto delle serie più amate, tutte le piattaforme di streaming puntano al rafforzamento dei loro cataloghi, garantendo sempre più ore di binge-watching incontrollato. E sebbene gli hacker ci abbiano messo lo zampino, con la release anzitempo di “Orange Is The New Black” a seguito di un ricatto a Netflix, lo streaming legale continua a risultare più che appetibile. Nel mentre, si fa sempre più accesa la concorrenza fra i due attori principali del mercato, proprio Netflix e Amazon Prime Video.

Il colosso dello streaming decide di inaugurare maggio alla grande, con la seconda stagione dell’acclamato “Sense 8”, disponibile a partire dal 5 del mese. Sarà però la comedy a dominare il periodo, con il rilascio il 15 della seconda stagione di “Master Of None” e, il 19, con l’attesissimo terzo appuntamento con “Unbreakable Kimmy Schmidt”. Il 12 è il turno di “Anna”, adattamento televisivo del famoso anime “Anna dai capelli rossi”, mentre il 26 si ritorna nella saga di “Bloodline”. Imperdibile a fine mese, invece, il lancio del secondo ciclo di uno dei cartoni animati più irriverenti di questi anni, “F is for Family”. Prosegue quindi il rilascio settimanale degli episodi di “Better Call Saul”, “Designated Survivor” e del talk Shaw di Chelsea Handler, mentre tra i lungo metraggi figura Brad Pitt in “War Machine”, seguito da “In The Shadows of Iris”, “Handsome”, “Mindhorn” e molti altri. Spazio anche ai documentari, con “Generazione Marte”, quindi a numerosi contenuti declinati alle esigenze dei più piccoli, come la terza stagione di “Bazoops!”.

Line-up certamente interessante, quella in arrivo per le produzioni originali targate Amazon Prime Video. Il mese è già stato inaugurato dal rilascio di “American Gods” nella giornata di ieri: basato sull’omonimo romanzo di Neil Gaiman, tratta le vicende di Shadow Moon dopo la sua permanenza in carcere, all’interno di una realtà nuova, e a tratti magica, che lo coinvolge. Il 5 è invece il turno di “Patriot”, la storia dell’agente segreto John Tavner, impegnato nel prevenire l’armamento nucleare dell’Iran. Tra l’incompetenza delle istituzioni, e una pericolosa copertura come impiegato del Midwest, rischiano di far fallire i suoi obiettivi. Tempo di ossessioni, invece, a partire dal 12 maggio: arriva “I Love Dick”, una storia d’amore, monogamia, sesso e tradimento, con protagonista una coppia sposata che, durante un viaggio in Texas, si ritroverà a rimodellare tutte le credenze sull’amore e l’arte, deificando un artista di nome Dick.

Infinity, la piattaforma di streaming di Mediaset, continua ad allargare il proprio catalogo con il lancio di molte produzioni, in particolare lungometraggi. Il 3 maggio giunge la prima stagione di “Motive”, il 10 le prime cinque stagioni di “Southland”, il 17 “Roadies”, il 24 “Angie Tribeca” e il 31 “Heroes Reborn”. Per la sezione Premiere arrivano “Sully”, “A Cinderella Story”, Trafficanti” e “Cicogne in missione”, mentre per i film in visione gratuita si elencano “American Story X”, la saga de “Il Padrino”, “Frankenstein”, “Dracula”, “Miracolo sull’8a strada” e molti altri ancora. Now TV, la piattaforma di streaming targata Sky, anche per maggio continuerà a seguire la programmazione dell’emittente satellitare: tra gli show più attesi, la miniserie “1993” dal 16 maggio, la terza stagione di “Twin Peaks” dal 22 e la quinta di “House of Cards” dal 31.