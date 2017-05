Microsoft annuncia Windows 10 S

Filippo Vendrame,

Microsoft vuole rivoluzionare l’educazione e contribuire alla formazione delle future generazioni. Proprio per questo ha sviluppato Windows 10 S, una versione particolare di Windows 10 pensata per gli insegnanti e gli studenti in grado di offrire una piattaforma veloce, sicura ed accessibile a tutti. Il modo di studiare e la scuola stanno cambiando radicalmente grazie alle nuove tecnologie e Microsoft vuole essere il motore di questa rivoluzione.

Windows 10 S mantiene tutto il family look di Windows 10. Rispetto alla versione canonica della piattaforma di Microsoft, Windows 10 S può eseguire solamente le applicazioni universali presenti all’interno del Windows Store. Questo significa che tutte le applicazioni che potranno funzionare all’interno della piattaforma saranno perfettamente ottimizzate per Windows 10 S e tutte accuratamente verificate. Dunque, massima velocità e sicurezza. Windows 10 S è quindi anche più leggero del Windows 10 classico e risulta essere più reattivo dovendo gestire meno applicazioni e processi. Ciò significa che la piattaforma potrà funzionare tranquillamente anche su computer di fascia bassa. Nel caso uno studente provasse ad installare un programma esterno, semplicemente sarà bloccato.

Gli insegnati, tuttavia, potrebbero aver bisogno di installare programmi esterni e proprio per questo Windows 10 S potrà essere aggiornato a Windows 10 Pro acquistando la licenza attraverso il Windows Store.

Altri funzionalità includono la possibilità di configurare nuovi PC utilizzando unità USB con opzioni preconfigurate. Windows 10 S rileverà semplicemente la chiave e personalizzerà tutte le impostazioni volute dall’insegnante.

Windows 10 S sarà anche maggiormente accessibile e d i PC con questa piattaforma saranno messi in vendita a partire da 189 dollari. Tra i partner si segnalano Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Samsung, Toshiba e tanti altri. Tutti questi dispositivi includeranno, inoltre, un abbonamento gratuito di un anno a Minecraft: Education Edition, oltre a Office 365 for Education con Microsoft Teams.

Windows 10 S sarà disponibile la prossima estate giusto in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Windows 10 S sarà, infine, gratuito per tutte le scuole che attualmente utilizzano PC Windows 10 Pro.