Surface Laptop, primo dispositivo con Windows 10 S

Luca Colantuoni,

Durante l’evento Learn what’s next organizzato a New York, Microsoft ha annunciato un nuovo dispositivo della linea Surface. Dopo Surface Pro, Surface Book e Surface Studio è la volta del Surface Laptop, un notebook tradizionale basato su Windows 10 S, l’edizione del sistema operativo indirizzato a studenti e insegnanti.

Il Surface Laptop ha alcune caratteristiche in comune con il Surface Book, come il fattore di forma e il display touch da 13,5 pollici con rapporto di aspetto 3:2, ma è più sottile (9,9 millimetri nella parte anteriore) e più leggero. Il telaio è in alluminio anodizzato. Dal Surface Pro 4 ha invece ereditato la tastiera in Alcantara che, in questo caso, non può essere separata dallo schermo. La dotazione hardware include processori Intel Core i5 e i7 di settima generazione (Kaby Lake), fino a 16 GB di RAM e SSD PCIe con capacità fino a 1 TB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.0. Presente inoltre una webcam con risoluzione 720p. Il numero di porte è ridotto al minimo. Sul lato destro c’è solo il connettore di alimentazione proprietario, mentre lungo il lato sinistro sono stati inseriti mini DisplayPort, USB Type-A e jack audio da 3,5 millimetri. Stranamente non ci sono porte USB Type-C, solitamente presenti in questo genere di dispositivi. La batteria offre un’autonomia massima di 14,5 ore.

Il Surface Laptop sarà in vendita negli Stati Uniti dal 15 giugno. Gli utenti potranno scegliere tra quattro colori: Platinum, Burgundy, Cobalt Blue e Graphite Gold. Il prezzo della versione con Intel Core i5, 4 GB di RAM e 128 GB di storage è 999 dollari. Aggiungendo 50 dollari è possibile effettuare l’upgrade da Windows 10 S a Windows 10 Pro.