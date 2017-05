Filippo Vendrame,

Windows 10 continua a crescere lentamente guadagnando passo dopo passo nuove fette di mercato. Secondo, infatti, i nuovi dati di Net Market Share, la nuova piattaforma di Microsoft possiede, adesso, un market share del 26.28% con una crescita quasi dell’1% rispetto al mese precedente (25,36%). Trattasi, comunque, di un buon risultato che mostra come la piattaforma piace e sempre di più viene scelta dagli utenti. Una quota che presto potrebbe ricevere un importante incremento visto che molte aziende hanno pianificato la migrazione a Windows 10 entro il 2017. In calo, invece, Windows 7 che continua, comunque, a rimanere il sistema operativo più diffuso.

Secondo il nuovo report, infatti, questo sistema operativo dispone del 48,5% contro il 49,42% del mese precedente. Windows 7, dunque, continua a rimanere molto amato e nonostante si avvicini sempre di più al pensionamento è sempre molto utilizzato anche in ambito aziendale. Non è difficile pensare che Windows 7 resisterà in vetta alla classifica ancora per lungo tempo. Da evidenziare il 7,04% dell’inossidabile Windows XP e le quote residue di Windows 8/8.1 che continuano a calare mese dopo mese. A tutti gli altri sistemi operativi non rimangono che le briciole con i sistemi operativi di Microsoft saldamente sulla maggior parte di tutti i computer.

Net Market Share ha pubblicato anche i dati relativi ai browser. Google Chrome continua a rimanere saldo in testa alla classifica mentre Edge mostra ancora una volta una crescita piatta, segno che gli utenti ancora prediligono utilizzare le altre soluzioni rispetto a quella nuova di Windows 10.

Microsoft, dunque, se con Windows 10 sta ottenendo ottimi risultati, su Edge dovrà ancora lavorare a lungo per migliorare la sua diffusione.