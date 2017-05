Windows 10 Mobile build 15208 agli Insider, novità

Filippo Vendrame,

Microsoft, nel corso del weekend, ha rilasciato la nuova build 15208 di Windows 10 Mobile agli Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi di una build di manutenzione, cioè la casa di Redmond non ha apportato nessuna novità sostanziale ma si è limitata a correggere una serie di problemi della piattaforma per renderla maggiormente stabile e performante. Il change log, infatti, è abbastanza scarno cosa che indica che le migliorie, almeno quelle ufficiali, sono davvero modeste.



Probabilmente, Microsoft sta sperimentando tutta una serie di correttivi che saranno rilasciati con il Patch Tuesday di maggio che sarà distribuito il prossimo martedì e precisamente il 9 maggio. Tutti questi correttivi, però, sono dedicati solamente a tutti coloro che hanno già aggiornato a Windows 10 Creators Update. Come noto, Microsoft ha già iniziato il rilascio dell’update anche se gli aggiornamenti stanno procedendo lentamente a scaglioni. Inoltre, Windows 10 Creators Update per smartphone è disponibile solamente per un numero limitato di smartphone come la casa di Redmond ha già ricordato poco prima del rilascio ufficiale di questo update.

Il supporto ufficiale di questa piattaforma, dunque, è sempre più limitato a pochi modelli. Nessuna menzione, ancora, a Redstone 3 su cui la casa di Redmond ha già iniziando a lavorare per il Mondo PC. Maggiori informazioni in tal senso potrebbero arrivare tra una decina di giorni a Build 2017 quando Microsoft racconterà il futuro del suo ecosistema di prodotti. Per allora si scoprirà se Windows 10 Mobile ha ancora un vero futuro.