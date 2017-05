Windows 10 Redstone 3, arriva My People

Filippo Vendrame,

Microsoft, nel corso dello scorso weekend, ha rilasciato la build 16184 di Windows 10 Redstone 3 a tutti gli iscritti al programma Windows Insider che hanno optato per l’opzione Fast Ring. Trattasi della prima build di Redstone 3 che introduce delle vere e proprie novità. La casa di Redmond, infatti, ha integrato ufficialmente My People, la famosa funzionalità di gestione rapida dei contatti che doveva in origine arrivare con Windows 10 Creators Update ma che poi per vari motivi era stata posticipata.



All’interno di questa nuova build di Windows 10, dunque, gli Insider potranno ufficialmente iniziare a testare questa novità. Nello specifico, potranno aggiungere sino ad un massimo di 3 contatti sulla taskbar. Per ogni contatto sarà possibile visualizzare una serie di app dedicate alla comunicazione che permetteranno azioni rapide. Tutte le app utilizzare saranno memorizzate dal sistema per essere utilizzate immediatamente la volta successiva. Microsoft evidenzia che per poter utilizzare la nuova funzionalità di My People, gli utenti dovranno prima aver aggiornato all’ultima release le app Skype, Contatti e Posta e Calendario attraverso il Windows Store.

Altra piccola novità già preannunciata, il maggior supporto di Gmail in Posta e Calendario. A seguito dell’aggiornamento dell’app, gli utenti potranno contare di alcune funzionalità in più dedicate ai servizi di posta di Google come le Focused Inbox, il tracking delle consegne e le prenotazioni di viaggi.

Ovviamente, non mancano poi ottimizzazioni e correzioni varie di problemi. Tuttavia, trattandosi pur sempre di una della prima build di Redstone 3, il suggerimento è quella di utilizzarla solamente all’interno di macchina adibite ai test e non su PC per la produttività. Questa build, infatti, non è ancora del tutto stabile e potrebbe presentare problemi nel normale utilizzo di tutti i giorni.